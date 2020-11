La frustración de los maestros en tiempos de clases virtuales es real y es momento de entender

La pandemia de COVID-19 no ha sido fácil para nadie. Especialmente quienes son estudiantes se han enfrentado a retos que nunca imaginaron como lo es el tomar clases virtuales, lejos de las aulas y sus compañeros. Junto con ellos, los padres de familia y los maestros han tenido que adaptarse a una nueva forma de procurar la educación de los más jóvenes.

El agotamiento y la frustración se han hecho presentes en todos, especialmente en los maestros, quienes han tenido que aprender a impartir sus clases desde la virtualidad y a lidiar con cientos de alumnos con quienes no hay una interacción real.

Sí, la tecnología ha sido de gran ayuda en estos tiempos pero para los docentes, dar clases de historia, literatura o matemáticas a través de la pantalla no ha sido fácil y aunque siempre hay disposición de la mayoría de los alumnos, no falta quienes sabotean el trabajo de todos.

En los últimos meses han circulado videos virales de alumnos que hacen bromas crueles a sus maestros a través de las aplicaciones de clases virtuales.

Esta nueva modalidad sin duda se ha prestado para actitudes ofensivas. Tanto alumnos como profesores han sido expuestos a través de redes sociales, abriendo debate sobre el problema que existe en nuestra sociedad.

El cúmulo de emociones negativas como la ansiedad y el estrés han sido factores para que todos se sientan abrumados. sumado a la falta de valores de algunos, las clases virtuales se convierten en un campo de batalla.

Hace unos meses se dio a conocer el caso de un profesor que estuvo a punto de quebrarse al no poder mostrar la presentación que había preparado para sus alumnos. Para su sorpresa, estos fueron muy comprensivos y se unieron para darle ánimos.

Otro caso fue el de un profesor que había preparado una clase especial para convivir con sus alumnos y aligerar la carga de trabajo. Su plan era pasarles una película pero todos se pusieron de acuerdo para no asistir. Sólo uno de sus alumnos se conectó y expuso la triste situación.

Frances Sánchez, maestra de teatro de una escuela pública y actriz en el grupo de improvisación teatral “Teatro de la Manga”, en la ciudad de Ponce, Puerto Rico, también se volvió viral luego de revelar en una transmisión que tiene estudiantes que llevan varios meses sin reportarse a la clase.

"Me he topado con la cruda realidad de que tengo jóvenes que no les importa aprender, que no les importa ser nada. Hoy es 10 de noviembre y yo tengo estudiantes que desde agosto nunca se han reportado a la clase", dijo.