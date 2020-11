El apoyo de las ex reinas de belleza a Sofía Aragón muestran la verdadera fuerza de las mujeres

Luego de las crudas revelaciones de Sofía Aragón, actual portadora de la Corona de México, y segunda finalista en Miss Universo 2019, la polémica sobre los tratos de Lupita Jones hacia las concursantes de Mexicana Universal continúa.

La guerra entre Jones y Aragón estalló luego de que en un directo de Instagram, la modelo de Jalisco revelara que rompió su contrato de exclusividad con dicha marca por aceptar un trabajo en TV Azteca. La razón, según cuenta, fue porque Lupita Jones no le pagaba ni un peso.

“Cuando me empecé a preparar para Mexicana Universal Lupita me dijo ‘para ti no hay dinero, no hay apoyo, así que hazle como quieras’. Yo soy la única reina en la historia de la organización, llámese Mexicana Universal, o Nuestra Belleza, a la que no se le da un solo peso. Tuve que pagar todos mis gastos: de mantenerme, de mi comida, mi gasolina, todos los gastos necesarios para vivir en la Ciudad de México y poder seguir adelante con mi preparación”, dijo.

Sofía, lanzó fuertes declaraciones en contra de Jones, afirmando que a pesar de darles una plataforma, aconsejarlas y ayudarlas a crecer, ejerció cierta violencia sobre las chicas que han participado en Miss Universo, representando a México.

Jones tomó represalias contra Sofía, dejándola fuera de la coronación de la nueva Mexicana Universal, la cual tendrá lugar el 26 de noviembre. Pero lo más grave, fueron las palabras con las que la atacó pues dijo que no se bañaba, que tenía “traumas” e “inseguridades”, que era depresiva, “manipuladora, fría y calculadora", entre otros insultos indignantes. Por si fuera poco, durante un evento se dirigió a las demás concursantes como "drogadictas" y "alcohólicas".

“Yo sé de dónde vienen todas, y de qué pie cojean. Desde la drogadicta, la alcohólica, etc. Muchas historias, y de todas tengo para hablar. De todas”, dijo Lupita Jones.

Esta señora, Lupita Jones, se jacta de tener un proyecto que busca empoderar a la mujer pero al parecer no conoce la palabra SORORIDAD. Todo este escándalo habla mal de ella que de las otras reinas. pic.twitter.com/tSM9SnSLai — RIVEL (@Rive_ps) November 17, 2020

Ahora, varias ex reinas han alzado la voz, acusando a la Directora de Mexicana Universal de haberlas maltratado psicológicamente, además de haber obstaculizado su triunfo en los certámenes internacionales a los que se presentaban.

Ahora hay una campaña no solo nacional si no internacional para quitar a Lupita Jones del cargo de Mexicana Universal. Varias reinas tanto nacionales como internacionales respaldan a Sofia Aragón, así como la mayoria de los fans. pic.twitter.com/5m4fH4dmhE — Marco (@Marco84611799) November 18, 2020

“De la violencia simbólica más fuerte que viví fue durante mi preparación. Y la verdad es que creo que ya era tiempo de levantar la voz, y sé que muchas reinas se van a unir porque no soy la primera, no seré la última", fueron las palabras con las que Sofía Aragón alentó a otras a denunciar.

Cynthia de la Vega, quien iba a representar a México en Miss Universo 2011, llegó a decir en una entrevista que la verdadera razón de su destitución fue su peso ya que Jones le había advertido que debía adelgazar en el plazo de un mes o sería reemplazada.

“El verme bajo presión y estrés fue lo que provocó que me bloqueara y no avanzara conforme a lo que Lucita pedía, pero no era una cosa notoria de sobrepeso. Yo pedía más clases físicas, una dieta con un nutriólogo especializado en la materia, que extendieran mi horario de gimnasio porque según ella, en mis evaluaciones mi problema siempre era el cuerpo, pero no me ayudaron, me fueron negadas, que porque ella no iba a invertir dinero en mí si no bajaba de peso”, reveló entonces, en una entrevista con Bárbara Coppel.

Ahora, de la Vega compartió en su cuenta de Instagram una serie de imágenes que muestras las críticas de los fans hacia Lupita Jones, además de una reflexión de un usuario en la que lamenta el rumbo que han tomado los certámenes de belleza.

Por su parte Denisse Franco, ganadora del concurso Nuestra Belleza México 2017 y representante de nuestro país en la edición de Miss Universo ese mismo año, aseguró en su cuenta de Instagram que durante su participación en el certamen, Jones tampoco le brindó ningún apoyo económico cuando concursó y sin previo aviso la destituyó.

Además aseguró que México habría tenido más oportunidades de ganar si “entre cada integrante de la organización se trabajara como un equipo, dejando de lado el ego con el único objetivo de obtener esa corona, les aseguro que si las cosas fueran así ya tuviéramos otra corona para nuestro país”, expresó la exreina de belleza en sus redes sociales.

