Desde una bola de cristal, la nueva forma segura de Santa Claus de saludar a niños en medio de la pandemia

Estas navidades serán diferentes, y los cambios ya se han comenzado a notar, pues hay que cuidarnos más que nunca debido a la pandemia.

Antes, los niños podían sentarse en el regazo de Santa Claus y pedirle lo que deseaban para Navidad, pero ahora, debido al Covid 19, ya no es posible.

Por eso, Santa se las ha ingeniado y recibió a unos niños en el zoológico de Alborg, en Dinamarca dentro de una enorme bola de cristal, para no poner en peligro a los niños y sus padres.

En las imágenes que se viralizaron en las redes se puede ver a Santa dentro de una enorme burbuja sentado en un sofá verde, una pequeña mesa, árboles de Navidad, y un muñeco de nieve.

Por su parte los niños y sus padres estaban por el otro lado, afuera, mientras estampaban sus manos sobre la burbuja para sentir que así se acercaban al Santa.

Esta es una gran idea para mantener viva la magia de la Navidad con los niños, en medio de la peor pandemia que el mundo ha vivido, y que no nos ha permitido vivir con normalidad.

Así fueron las reacciones en redes a la nueva forma de Santa de saludar a los niños

Las reacciones en las redes no se hicieron esperar tras ver las fotos de Santa dentro de la enorme burbuja, que causó sensación.

"Eso está más que espectacular 😍😍😍😍 hermosísimo 💓", "Navidad virtual ..me encanta así hay que hacerlo", "Pues la verdad que está muy hermoso también ver a Papá Noel así", "no es lo mismo pero mantendrá viva la ilusión de los niños con Santa", "así todos nos cuidamos me encanta", "amé esta idea está espectacular", fueron algunas de las reacciones.

Santa también llegó al Mar Muerto con árbol navideño

Santa ya se está haciendo sentir y ha hecho acto de presencia en muchos lugares en el mundo, dejando claro que la temporada decembrina está a punto de llegar.

Por eso, también causó sensación al llegar al Mar Muerto y posar sentado, con una bolsa roja y un árbol de Navidad.

Esto ocurrió el pasado domingo, como parte de una campaña del Ministerio de Turismo de Israel, para llevar alegría navideña en medio de la pandemia.

Santa claus con cubrebocas

Además, espera que si Santa está en contacto con niños, tendrá que usar cubrebocas, para cuidar a los pequeños, y por supuesto mantenerse protegido.

En Italia ya se ha anunciado que Santa llegará usando cubrebocas, así lo anunció el titular del Consejo de Ministros de Italia, Giuseppe Conte, a través de Twitter.

"Papá Noel me ha garantizado que posee un permiso de desplazamiento internacional: puede viajar por todas partes y traerles regalos a todos los niños del mundo. Me ha confirmado que utiliza siempre la mascarilla y que mantiene la distancia adecuada para protegerse y proteger a todas las personas con las que se cruza", dijo el primer ministro.

También hizo un llamado a los niños, de además de ponerle a Santa leche y galletas, un frasco de gel antibacterial.

"Te anuncio que no será necesario precisar en tu carta a papá Noel que has sido bueno, porque ya se lo he dicho. Me han dicho que le has pedido a Papá Noel que haga desaparecer el coronavirus. No te olvides de pedirle otro regalo".

