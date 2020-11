Así son los estrictos castigos en Indonesia para quienes no usen cubrebocas

El tema del uso del cubrebocas como medida para evitar la propagación del COVID-19 ha sido muy polémico en los últimos meses. La opinión ha estado muy dividida desde el inicio de la pandemia ya que incluso entre los mismos expertos había diferentes condiciones con respecto a este, provocando que surjan grupos extremistas "anti cubrebocas".

Sin embargo, con el paso de los meses y el desarrollo del virus, es ahora cuando existe cada vez más evidencia fidedigna de que los cubrebocas, máscaras o barbijos SÍ pueden ayudar a prevenir la propagación de este.

Mientras que en algunos países de Europa como Francia y España se han implementado multas para quienes se nieguen a usarlos, en Indonesia se han dado a conocer escalofriantes castigos que han hecho que sus habitantes piensen dos veces antes de salir sin máscara.

Recientemente se dio a conocer que las personas han sido obligadas a hacer flexiones, cortar la hierba, limpiar las orillas del río, cavar tumbas y hasta quedarse en un ataúd abierto.

Grupos de defensores de los derechos humanos han alegado que se trata de castigos "degradantes" para los indonesios que no siguen las regulaciones del coronavirus.

La nación tiene el número más alto de muertes por Covid-19 en el sudeste asiático, con más de 10,300 muertes y 271,000 casos confirmados hasta el sábado, según el Centro de Recursos de Coronavirus de la Universidad Johns Hopkins. Rivanlee Anandar, miembro del personal del grupo de derechos humanos Comisión para Personas Desaparecidas y Víctimas de Violencia, dijo a VOA Indonesia que se están utilizando agentes de policía y miembros del ejército para supervisar los castigos.

Local authorities in Indonesia ordered eight people who broke the country’s face mask laws to dig graves for COVID-19 victims. pic.twitter.com/kWmz6iqsQB

— Coronavirus ☣️ Turkish Agency (@CoronaTurkeyEN) September 15, 2020