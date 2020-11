Claudia Conserva apaga el fuego con bencina: “Uno debe actuar, debe dejar partir y sacar a quienes hacen daño”

Con una larga y profunda reflexión, Claudia Conserva se refirió a los cambios que ha sufrido su programa Milf esta semana. Tras la salida de Renata Bravo y posteriormente de Yazmín Vásquez del espacio de conversación, la comunicadora dejó entrever un quiebre entre ellas, del cual tampoco quiso ahondar demasiado.

La animadora de TV+ compartió una foto donde aparece un labial rojo y un fondo blanco, dando cuenta de cómo empezó a forjarse el logo del programa de conversación. "Mi #tbt hace casi 4 años cuando junto a un diseñador y un lápiz labial comenzaba esta aventura, Milf", comenzó relatando.

Conserva describió su programa y el trabajo realizado estos años como un lugar de encuentro y distracción para la audiencia. "Un espacio de libertad, de luz, de buen humor, de alegría. Un programa que es y ha sido importante para muchas personas, un lugar donde descansar, por un ratito de la dura realidad que muchas veces significa vivir".

Además, aclaró que no hablará de los motivos reales por los cuales Renata Bravo y Yazmín Vásquez salieron del espacio.

"No esperen “cahuín” ni circo de mi parte, los que me conocen saben que no me gusta. En estos 30 años frente a la pantalla jamás he hablado mal de otras personas ni he expuestos conflictos internos. No son mis códigos, no se hace", aseguró.

Luego de hablar de su rol de líder dentro de los equipos que ha formado, y de la importancia de mantener un buen ambiente laboral, expresó que pese a tener mucha paciencia, esta se le había acabado.

"También hay límites y situaciones que no puedo dejar pasar, y aunque sea doloroso y traiga consecuencias, uno debe actuar, debe dejar partir y debe sacar a quienes hacen daño", agregó.

La comunicadora también reveló que durante la pandemia sintió miedo, pero igualmente se armó de valor para volver al estudio de Milf. "La pandemia ha sido feroz y a todos nos ha golpeado, en lo personal de Marzo a Junio estuve deprimida y asustada, no crean que ahora no tengo miedo, pero lo manejo. Pido disculpas si eso afecto al resto. Acaso alguien no sintió miedo? Quizás desde la comodidad y seguridad de la casa es más fácil sobrellevarlo".

La pareja de Juan Carlos "Pollo" Valdivia, agradeció la incorporación de su hermana al programa. "Volví aterrada al estudio en mayo y @lafranconserva mi hermana, estuvo dispuesta a acompañarme con todas las medidas de seguridad ( vive con mi mamá que es de riesgo) Se atrevió a volver con tal de apoyarme. Fue clave para mi. Gracias Fran".

Ante de las dudas de un posible término del programa, la empresaria aseguró que se mantendrá en pantalla. "No se me ha pasado ni por un segundo en la cabeza bajar los brazos, al contrario, veo este momento como una oportunidad de reconstruir con dedicación y cariño Milf, de conocer nuevas historias, de renovar y mejorar".

Finalmente, Claudia terminó su texto con un mensaje que dejó abiertas las dudas sobre un posible quiebre entre las panelistas del programa. "De las crisis se aprende y una de las lecciones que he sacado en estas semanas tan difíciles ha sido: Elegir bien a quien le entregas tu confianza. Sigo adelante 💪", cerró.

Las reacciones

Lejos de calmar los ánimos con su post, Claudia Conserva parece haber acrecentado más la incertidumbre entre sus seguidores, quienes han realizado todo tipo de críticas y especulaciones sobre la salida de las panelistas.

"Igual dejas entre ver muchas cosas según lo q dices 😱😱😱", le escribió una usuaria. "De esto, se formará "cahuin"…no era necesario", agregó otra.

Otros usuarios la acusaron de no tener autocrítica. ""Sacar a quienes hacen daño?"…… y reconocer también cuando es uno el que hace daño", "Te hacían sombras por eso ya no estan", "Una pena lejos la Yaz y la Renata hacían ese programa un espacio entrenido pero allá tú y tu Soberbia porque te irás a Pique", fueron algunos de los comentarios.

