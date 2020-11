"Ya no me sentía cómoda": Yazmín Vásquez se despide de Milf entre lágrimas

Este jueves se conoció la salida de Yazmín Vásquez del programa Milf de TV+, despertando la reacción de sus fanáticos quienes le demostraron su pesar por su renuncia a través de redes sociales.

Con un emotivo video al aire, el equipo de GOA Films, productora de Juan Carlos Valdivia y Claudia Conserva, despidió a la panelista, quien se quebró por el homenaje.

Posteriormente, en una publicación en su cuenta de Instagram, la periodista compartió una imagen donde señalaba que "si no estás feliz en una situación, no permanezcas en negación forzando para que funcione".

La ahora ex panelista de Milf acompañó la imagen con un emotivo mensaje para sus fanáticos, asegurando que "el universo tiene mejores planes". Además, aprovechó de agradecer el cariño de sus seguidores: "No lo digo de la boca para afuera, de verdad no tengo palabras para agradecerles lo buena onda que son conmigo".

"Todos los días cuando entro a Instagram siento esa buena vibra, el cariño y la respuesta de ustedes", continuó una de las fundadoras del programa y agregó que "soy así, no hay más que esto. Ustedes me conocen tal cual soy, nunca he tratado de mostrar algo distinto, soy honesta y voy siempre de frente".

Vásquez dejó entrever que no tiene otros proyectos en televisión por el momento, por lo que espera poder mantenerse conectada con sus seguidores a través de Instagram y que está "sea el nuevo medio por el cual podamos comunicarnos hasta nuevo aviso".

La salida de Vásquez muchos de los seguidores del programa la atribuyen a la llegada de Berta Lasala, con quien no habría congeniado. Durante su último programa aseguró que "ya no me sentía cómoda" y con esta publicación alimentó más los rumores, según se vio en alguno de los comentarios.

La renuncia de Renata Bravo

La salida de Yaz se suma a la de Renata Bravo el viernes pasado del espacio de TV+. La actriz no entregó detalles sobre el tema, por lo que los televidentes comenzaron a exigir explicaciones vía redes sociales. De esta manera, se manifestaron en las cuentas de las conductoras preguntando las razones de su salida.

"No tengo mucho que explicar. Sólo decirle al público muchas gracias, por haber aceptado mis anécdotas, mis aventuras, mis tonteras, mis locuras", dijo la actriz durante su despedida. También agradeció a sus detractores, indicando que "cada uno es como es y si hablo mucho es mi característica, pero les agradezco sus comentarios".

