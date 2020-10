Hombre transgénero comparte su embarazo y da una lección de aceptación

Danny es abiertamente trans y en los últimos años se ha convertido en una inspiración en la comunidad LGBTQ. Su historia ha sorprendido al mundo pero espero que todos se concentren en el mensaje positivo y dejen atrás los prejuicios y falsas creencias.

Y es que Danny está esperando un bebé, el cual él mismo carga. Estima que nacerá en noviembre y se llamará Wilder Lea. Según su testimonio, siempre quiso tener hijos y es ahora cuando encontró la oportunidad para cumplir su sueño.

“Solía pensar que era irónico que no importaba en qué parte del mundo estuviera o por qué estaba allí, siempre estaba en presencia de seres jóvenes. A medida que fui creciendo, descubrí que no era la ironía lo que me atraía hacia los bebés y los niños pequeños; era mi destino ".