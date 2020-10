Selma Blair se deja ver más sexy que nunca sin importar su enfermedad

Selma Blair es una de las actrices más queridas de Hollywood por su talento y carisma. Su participación en cintas como Crueles intenciones, Legalmente Rubia, La cosa más dulce y Hellboy le dieron un gran reconocimiento por lo que hoy tiene una larga y respetable trayectoria que la avala en el mundo del cine y televisión.

A pesar de que ha estado alejada de la actuación, a sus 43 años se ha convertido en una fuente de inspiración para muchos.

En otoño de 2018, Blair impactó al mundo cuando fue a la alfombra roja de los Oscar de ese año con un bastón pero fue hasta el otoño cuando reveló que había sido diagnosticada con esclerosis múltiple, enfermedad en la que el sistema nervioso se ve afectado. De acuerdo con la Clínica Mayo la EM puede provocar discapacidad ya que el sistema inmunitario ataca la cubierta protectora (mielina) de las fibras nerviosas, causando problemas de comunicación entre el cerebro y el resto del cuerpo. Con el tiempo, la enfermedad puede llevar al deterioro o daño permanente de los nervios.

A pesar de las terribles consecuencia de esta enfermedad, Blair no se ha dado por vencida y ha aprovechado sus redes sociales para compartir su batalla día a día.

A través de fotografías, la actriz se ha dejado ver en sus momentos más vulnerables pero también en los de mayor fortaleza.

Recientemente compartió una imagen en la que confesó que ha encontrado el lado glamoroso de su enfermedad gracias a que se han creado bastones con diseños únicos que no sólo la ayudan a mantenerse de pie y erguida, sino que también la hacen sentir orgullosa y hermosa.

"Cuando solía deprimirme cuando era adolescente, mi mamá siempre ofrecía la opción de comprar un sombrero nuevo. No creo que use sombreros a menudo, pero esa era la broma. Y sonreiría. Ahora, lo que sí trae un impulso es un bastón nuevo e icónico. Cuando esta belleza vino a mí después de mi cumpleaños, solté lágrimas de gratitud. Tengo los bastones más elegantes. Y este de @thombrowneny es mi favorito. Me mantendré erguido y usaré con orgullo. Gracias a Matt y Kelly. No puedo expresar con palabras cuánto significa este "apoyo" para mí. Para tantos. En cierto sentido. Qué rayo de luz", escribió en la publicación.

Desde siempre, Blair ha llamado la atención por sus cambiantes y alocados looks. La esclerosis no ha sido motivo para que deje de querer estar a la vanguardia en las nuevas tendencias de moda.

Especialmente cuando la actriz ha tenido que cortarse todo el cabello por los agresivos tratamientos que está recibiendo, es admirable la forma en la que siempre logra recuperarse e inyectarse una buena dosis de amor propio.

En una entrevista para Saturday Night Live, Blair confesó que cuando la enfermedad comenzó a reflejarse en su cuerpo, ella restó importancia a sus síntomas, asumiendo que desaparecerían.

“Solo pensé, bueno, los cuerpos humanos son extraños. No soy hipocondríaco. Yo soy el que dice que somos resistentes ". Pero sus síntomas empeoraron, hasta el punto en que se volvieron "incapacitantes". Lloré. No eran lágrimas de pánico. Eran lágrimas de saber que ahora tenía que ceder ante un cuerpo que había perdido el control. Y había algo de alivio en eso".", dijo.

El diagnóstico fue aún más difícil pues algunos médicos no la habían tomado en serio al principio cuando describió el agotamiento y otros síntomas, por lo que, de alguna manera, el diagnóstico fue bienvenido.

“Definitivamente había notado una especie de envejecimiento rápido en mis 30 que era muy doloroso. Me quemaba todo el tiempo. Sentí que tenía artritis ", explicó durante una entrevista en la Cumbre de Salud TIME 100.

