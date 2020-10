China Suárez posa en bikini para publicidad y pide que no adelgacen su cuerpo post parto

No es la primera vez que María Eugenia "China" Suárez muestra su cuerpo tras el nacimiento de su hijo Amancio hace tres meses. La actriz, que ha recibido todo tipo de comentarios por exponer su figura post parto, nuevamente lo hizo y aclaró que pidió expresamente que no se modifique su cuerpo.

Lentamente, la pareja de Benjamín Vicuña ha estado retomando sus sesiones de fotos y trabajo como rostro publicitario, lo que por consecuencia, ha hecho que deba estar más expuesta.

En esta oportunidad, Suárez compartió una sesión de fotos en bikini que se sacó hace un mes atrás.

China Suárez posa en campaña publicitaria. - Instagram

En la publicación de su cuenta de Instagram, explicó que su cuerpo no había sido adelgazado. "Acá estoy, dos meses post nacimiento Amancio, me pareció importante recalcarle a @edu_weis (el fotógrafo) que NO me adelgacen, achiquen ni cambien el cuerpo", aseguró.

La decisión, que fue aplaudida por sus seguidores, fue tomada con el objetivo de normalizar el cuerpo de la mujer después de un parto. "La panza de la china después de parir es mi panza después de almorzar", "Con esa cara podes tener el cuerpo que quieras jaja, perfecta", "Por Dios ojalá tener ese cuerpo después de tres embarazos", fueron algunos de los comentarios.

Las críticas

Y aunque China reconoce que cuenta con buena genética y su cuerpo luce muy recuperado en poco tiempo, muchas personas criticaron la exposición de la actriz.

Una de las primeras imágenes de su cuerpo que causó polémica, fue una en traje de baño, donde además mostró la cicatriz de su cesárea.

La actriz, mostró en una de sus stories la cicatriz producto de 3 cesáreas, mientras promocionaba su marca de bikinis. - Instagram

Tras esta publicación, en sus stories de Instagram, la artista reflexionó sobre los comentarios que le habían hecho llegar y las múltiples críticas que ha recibido por mostrarse recuperada en tan poco tiempo.

"Es mi cuerpo, esa fue mi recuperación. Está claro que muchas veces está puesta la presión en la mujer, en casi todos los casos, porque siempre estamos presionadas por estar lindas, por hacer bien las cosas, por ser buenas madres, por ser independientes, trabajar", comenzó relatando en un video donde aparece con su hijo Amancio en brazos.

"Tengo la suerte de recuperarme rápido después de cada embarazo, y no veo qué es lo que esté mal de compartir eso, así que si alguien me lo explica, buenísimo. No sé de qué sororidad hablan", agregó.

La pareja de Benjamín Vicuña reveló que su puerperio, período de recuperación del embarazo y parto, no había sido fácil, pero ella elegía qué compartir y qué guardarse en redes sociales.

"El puerperio es duro, pero mi actitud para con la vida y todo es ser positiva, y muchas veces uno elige qué compartir", señaló.

Lo que más le molestó a la argentina es que subestimen su propio período de recuperación. "Ya me estuvo pasando varias veces que desestiman un puerperio o que dicen ‘ese no es un cuerpo real’ o ‘ese no es un puerperio real’. ¿Quiénes son para decir qué es un puerperio real o qué no? Eso es lo que no me queda claro. ¿Por qué están constantemente fijándose en lo que hace otra, o en cómo se recupera la otra o no? No lo entiendo".

China Suárez posa en tenida deportiva a dos meses de dar a luz.

Ver más