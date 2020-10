Un enamorado Benja Vicuña dedica potente mensaje a China Suárez por el Día de la Madre en Argentina

Aunque en Chile se festeja en mayo, en Argentina recién celebraron este domingo el Día de la Madre, fecha que el actor Benjamín Vicuña no quiso dejar pasar sin dedicar un emotivo mensaje a su pareja y madre de dos de sus seis hijos, China Suárez.

El actor ocupó un post en su cuenta de Instagram para destacar el rol de madre de su pareja. "Sé que no te convencen mucho los días inventados ni las fechas impostadas, pero hoy es el día de la madre en Argentina y déjame decirte algo", comenzó relatando.

Vicuña enumeró varios de los atributos que hacen de la actriz argentina una excelente madre para sus hijas Rufina y Magnolia y el recién nacido Amancio.

"Por instinto, por amor, por vocación, por ternura, por paciencia, por todas las anteriores tus hijas e hijos te adoran. Entendiste de muy chica que lo más importante es la salud y el resto es música. Una mujer que ama ser madre, una madre que ama ser mujer. Un hombre que te mira enamorado desde el asombro de la vida", cerró el actor.



Los seguidores de Benjamín no tardaron en reaccionar al romántico registro y le dejaron cariñosos mensajes.

"Hermosas palabras de un gran compañero de vida! Por muchos años más de Salud, amor y felicidades juntos. Feliz día a todas las mamis ❤️", "La china ya ganó con vos Benja 🙌❤", "Que bella! Feliz día para la mujer más bonita de Argentina", "Ay qué lindas palabras 💜 que hermosa foto😍", fueron algunos de los comentarios.

El post fue acompañado con una imagen de China y Amancio durmiendo.

China Suárez y Amancio

Planes de matrimonio cancelados

Pese al gran amor que ambos se profesan en redes sociales, María Eugenia, aseguró que los planes de matrimonio que alguna vez tuvieron, fueron cancelados.

En entrevista vía Instagram en septiembre, China Suárez habló sobre la llegada de Amancio, y su futuro junto al actor chileno y un eventual matrimonio. "No, ¿para qué? Ya medio que pasó, no hace falta, y después divorciarse es un lío. No siento que lo necesitemos", respondió la argentina al ser consultada sobre este tema.

