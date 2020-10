¿Aún hay corazón? Así fue el reencuentro de Camila Recabarren y Joaquín Méndez

Cuando dos personas finalizan una relación, lo más común es que se distancien sin posibilidades de que surja una amistad. Todos pensaron que este sería el caso de Camila Recabarren y Joaquín Méndez, quienes protagonizaron un reecuentro y demostraron compartir un simpático vínculo.

Este miércoles 21 de octubre, la ex Miss Chile visitó a su ex pareja y compartieron una sesión fotográfica. De al cuerdpo al portal M360, ambos registraron el momento en sus 'stories' de Instagram, lo que captó la atención inmediata de los seguidores. Sobre todo de aquellos que aún son fanáticos de "Joamila" (Joaquín y Camila).

¿Por qué se vieron Camila Recabarren y Joaquín Méndez?

La modelo chilena, ganadora del Miss Mundo en 2012, se encuentra en Santiago. El próximo 25 de octubre participará en el Plebiscito nacional y al menos hasta esa fecha se quedará en el país. Y gracias al proceso electoral al que desea acudir aprovechó para visitar a Joaquín Méndez.

En reiteradas oportunidades, los dos artistas afirman que continúan una relación de amistad. Sin embargo, solo ellos pueden contar si en el inesperado reencuentro hubo algo más que una sesión de fotos. Y es que en una de las imágenes que colgó el animador argentino soltó un comentario más que pícaro. "Quilómetros (Kilómetros) de piernas!!!!", escribió.

Por su parte, Camila fue más discreta con sus posteos, pero en una de ellas dedicó un emoji con ojos de corazón. A pesar de aclarar que solo comparten una amistad, Camila Recabarren y Joaquín Méndez actuaron de manera sospechosa y si querían crear "malos entendidos", lo hicieron exitosamente.

La ruptura de los famosos

Camila Recabarren y Joaquín Méndez actor tuvieron una relación formal de dos años. Se conocieron en el reality de Mega "¿Volverías con tu ex?" en 2016, y donde hicieron equipo durante gran parte del programa para terminar en segunda posición. En aquel entonces nació el amor que finalizó de forma impensada.

Y en mayo de 2019, ella acusó la "rutina" y "falta de amor" como los motivos principales de la separación. Aunque hubo intentos de reestructurar la relación, no fue posible. Además, destacó la diferencia de ambos en expresar sus sentimientos.

"No podíamos seguir con eso. Yo soy muy madura,y Joaquin es una persona muy para adentro, no habla de sus sentimientos", reveló en aquel entonces. Confesó también que nunca hubo un 'te amo' y ella, como mujer, "esperaba que él lo dijera primer y no pasó".

Camila Recabarren salió del clóset

Aunado a todo, en abril de 2019 la presentadora reveló que es homosexual. "Salí del clóset para sentirme libre. Todo se trata de aceptarse a uno mismo y respetar al otro", expresó a 'Intrusos de la Red' en aquella oportunidad.

El propio Joaquín Méndez, el pasado 27 de junio, apoyó la decisión de su ex pareja con un 'boomerang' que colgó en su cuenta de Instagram. "Orgulloso del camino que tomaste, que sentiste y fiel a tus ideas. Valiente, esforzada y luchadora. Te quiero 'wuachita' y sigue con esa energía. Saludos para todos aquellos que se atreven a ganarle a la vida", escribió.

Más adelante, la ex Miss Chile anunció su relación homosexual con la influencer Dana Hermosilla, quien se volvió famosa por ganar un concurso para trabajar con Selena Gómez. Sin embargo, el amor se sostuvo solo un año.

La propia Camila se encargó de hacer público que el motivo fue la distancia. "Yo tomé la decisión de venirme al Valle pensando en mi hija y en mi mamá. Pero necesito esta instancia sola, como de conectarme conmigo, vivir mi vida más libre. Yo lo conversé con ella y está todo perfecto", explicó en agosto, según publicó Mega Noticias.

La ex Miss Chile sorprendió recientemente en las redes son su nuevo look - Instagram @camilarecabarrenoficial

Lee más del tema

Camila Recabarren se despide de su pelo largo y estrena nuevo look

“¿Cómo te atreves a engañarme así?”: Camila Recabarren por rumores entre Pamela Díaz y Jean Philippe Cretton

Camila Recabarren hace un topless frontal en Instagram y desafía cualquier censura