Amaro Gómez-Pablos y Polo Ramírez desfilan en tacos en “Bienvenidos” para romper con los estereotipos

Esta mañana el panel del "Bienvenidos" vivió un lúdico momento protagonizado por Amaro Gómez-Pablos y Polo Ramírez. Ambos animadores se pusieron tacones altos para demostrar que podían caminar bien y lucirse en las alturas.

Todo comenzó cuando estaban comentando el caso de un hombre que se volvió viral en Alemania por usar tacos y ropa considerada de mujer, con el objetivo de romper los estereotipos de género asociados a la vestimenta. "Prefiero un 'look' 'masculino' por encima de la cintura y un "look" sin género por debajo de la cintura. Se trata de que la ropa no tenga género", afirmó el protagonista de la noticia, Mark Bryan de 61 años.

En ese contexto, producción trajo un colgador con ropa y zapatos para que los animadores probaran su destreza en tacones.

El primero en animarse fue Amaro, quien se puso unas puntillas negras y de inmediato comenzó a caminar con gran habilidad.

Amaro Gómez-Pablos en tacones.

El animador se mostró cómodo e incluso desfiló junto a Tonka Tomicic, quien le enseñó a caminar como modelo.

Amaro desfila en tacones junto a Tonka Tomicic.

Luego fue el turno de Polo Ramírez quien no dudó en probarse un calzado blanco "como de novia", definió.

Polo Ramírez se sube a los tacos.

El calzado era de la talla del periodista, por lo que no tuvo problemas en ponérselo, e incluso los consideró cómodos y que mejoraban su postura.

Polo Ramírez en tacones.

La dinámica sacó risas dentro del panel, sobre todo cuando ambos periodistas caminaron juntos con mucho desplante.

Un "soplón" en el equipo

El distendido momento viene en medio de una crisis de audiencia que enfrenta el matinal de Canal 13. Luego de que el "Bienvenidos" quedara en el último lugar de sintonía a inicios de esta semana, el equipo del matinal se reunió en una cita extraordinaria para hablar sobre el momento que enfrentan. Sin embargo, durante el encuentro se filtró una supuesta pelea entre Amaro Gómez-Pablos y Raquel Argandoña.

El desencuentro se habría producido por la molestia que el periodista tenía guardada por una broma que Raquel le lanzó en pantalla hace un par de días en referencia a su nueva pareja. Gómez-Pablos habría recalcado que la actitud de Argandoña fue "majadera" al insistir con el tema, mientras que ella lo acusa de no "entrar ni entender la dinámica de juego que debe tener el matinal". Sin embargo, el ex lector de noticias aseguró que no está dispuesto a hablar de su vida personal en televisión.

Este jueves, el panel del matinal quiso transparentar lo sucedido, ya que la pelea había sido filtrada a la prensa, y fue Tonka Tomicic, quien increpó a los involucrados a aclarar el tema.

En ese contexto Raquel Argandoña aseguró que no habían discutido. "No nos peleamos, para nada", señaló. A lo que Tonka Tomicic agregó que "yo estuve ahí y encuentro que no se pelearon".

Al margen de si es verdad o no, al equipo le surgió la duda de quién había filtrado la supuesta pelea entre ambos.

"Acá el tema es quién habló, éramos doce en la reunión y alguien tergiversó un poco…fue con maldad", agregó Tonka.

Ante esto, Argandoña fue categórica y afirmó que "no se puede confiar en nadie".

Por su parte, Amaro agregó que él prefería confiar y no vivir en la dinámica de la desconfianza. "Yo prefiero exponerme y generar lazos de confianza, a pesar de una traición, ese ya es problema mío".

