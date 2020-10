"Más marcamos nosotras": Patricia Maldonado se burla del bajo rating de “Bienvenidos”

La noticia del bajo rating del programa "Bienvenidos", ha dado mucho qué hablar en redes sociales. Quienes quisieron referirse al tema fueron Patricia Maldonado y Catalina Pulido en su programa "Las Indomables".

Luego de que se conociera que el matinal de Canal 13 quedó en el último lugar del ranking de audiencia el pasado martes, el equipo del programa solicitó una reunión de emergencia para abordar la situación.

El tema comenzó a plantearse dentro del espacio de Youtube, luego de que Maldonado celebrará la cantidad de personas conectadas que habían. "Tener 2.600 personas en vivo y en directo es maravilloso", señaló.

En ese momento Pulido recordó los malos resultados de "Bienvenidos", señalando que el programa "marcó tres puntos", a lo que Patricia respondió: "más marcamos nosotras".

La exrostro de Mega se mostró muy conforme con los resultados obtenidos con su programa "Las Indomables".

“Nosotras marcamos mucho. Anoche tuve una conversación con un amigo, a quien yo quiero mucho, resultado, que me dijo lo siguiente, ‘Maldonado, te quiero contar que yo me voy a trabajar, llego a un lugar que es conocido, llego y me dicen ¿viste lo que dijo la Maldonado?. Yo lo encuentro maravilloso", aseguró.

Maldonado contra Tomicic

Pero no es la primera vez que Maldonado tira sus dardos hacia el "Bienvenidos". Tiempo atrás lo hizo hacia su animadora principal, Tonka Tomicic, asegurando que ya no era una figura "intocable" dentro del matinal.

La opinóloga se refirió al polémico momento que protagonizó Tonka junto al abogado Hermógenes Pérez de Arce, cuando esta le pidió retirarse al abogado por las opiniones que había expresado.

En este sentido Maldonado afirmó que el acontecimiento había afectado la imagen de Tomicic

“Yo creo que hay un antes y después de don Hermógenes. Yo creo que la plataforma que ella tenía era intocable, pero después de lo ocurrido con Hermógenes Pérez de Arce esa plataforma se desarmó”, dijo Maldonado durante su programa transmitido por YouTube.

Expresó que, debido a este acontecimiento, la conductora de “Bienvenidos” se encontraba en una posición vulnerable, por lo que podría salir perjudicada en cualquier momento.

"Tengo la impresión de que ella está caminando hoy día por una cuerda floja y cualquier detalle la va a hacer caer de la cuerda", afirmó.