¿Quién filtró pelea entre Raquel y Amaro?: Panel de "Bienvenidos" preocupados por "soplón" en el equipo

Luego de que el "Bienvenidos" quedara en el último lugar de sintonía, el equipo del matinal se reunió en una cita extraordinaria para hablar sobre la crisis que enfrentan. Sin embargo, durante el encuentro se filtró una supuesta pelea entre Amaro Gómez-Pablos y Raquel Argandoña.

El desencuentro se produjo por la molestia que el periodista tenía guardada por una broma que Raquel le lanzó en pantalla hace un par de días en referencia a su nueva pareja. Gómez-Pablos habría recalcado que la actitud de Argandoña fue "majadera" al insistir con el tema, mientras que ella lo acusa de no "entrar ni entender la dinámica de juego que debe tener el matinal". Sin embargo, el ex lector de noticias aseguró que no está dispuesto a hablar de su vida personal en televisión.

Este jueves, el panel del matinal quiso transparentar lo sucedido, ya que la pelea había sido filtrada a la prensa, y fue Tonka Tomicic, quien increpó a los involucrados a aclarar el tema.

En ese contexto Raquel Argandoña aseguró que no habían discutido. "No nos peleamos, para nada", señaló. A lo que Tonka Tomicic agregó que "yo estuve ahí y encuentro que no se pelearon".

Al margen de si es verdad o no, al equipo le surgió la duda de quién había filtrado la supuesta pelea entre ambos.

"Acá el tema es quién habló, éramos doce en la reunión y alguien tergiversó un poco…fue con maldad", agregó Tonka.

Ante esto, Argandoña fue categórica y afirmó que "no se puede confiar en nadie".

Por su parte, Amaro agregó que él prefería confiar y no vivir en la dinámica de la desconfianza. "Yo prefiero exponerme y generar lazos de confianza, a pesar de una traición, ese ya es problema mío".

Maldonado se refiere al bajo rating

Alguien que también quiso referirse a la crisis de rating que vive el matinal de Canal 13, fue Patricia Maldonado en su programa de Youtube, "Las Indomables".

El tema comenzó a plantearse dentro del espacio de Youtube, luego de que Maldonado celebrará la cantidad de personas conectadas que habían. "Tener 2.600 personas en vivo y en directo es maravilloso", señaló.

En ese momento Pulido recordó los malos resultados de "Bienvenidos", señalando que el programa "marcó tres puntos", a lo que Patricia respondió: "más marcamos nosotras".

La exrostro de Mega se mostró muy conforme con los resultados obtenidos con su programa "Las Indomables".

"Nosotras marcamos mucho. Anoche tuve una conversación con un amigo, a quien yo quiero mucho, resultado, que me dijo lo siguiente, ‘Maldonado, te quiero contar que yo me voy a trabajar, llego a un lugar que es conocido, llego y me dicen ¿viste lo que dijo la Maldonado?. Yo lo encuentro maravilloso", aseguró.

Ver más