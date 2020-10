Si llegaste a los 30 y aun no has salido embarazada, no te preocupes, no se te ha pasado el tiempo y no es algo negativo.

Y es que se cree que después de los 30 un embarazo no es tan positivo como en una edad más temprano, pero sí lo es, tiene muchas ventajas, e incluso muchos estudios lo han confirmado.

Mejor preparación académica, bienestar personal y trabajos estables son algunos de los beneficios que tiene el embarazo a los 30 años o después y te contamos más.

Los embarazos después de los 30 tienen muchos beneficios - Imagen tomada de Pexels

Beneficios de un embarazo después de los 30

Madurez

Esta es una de las mayores ventajas y beneficios de quedar embarazada después de los 30 años, y es que a esta edad has alcanzado una madurez que te permitirá enfrentar esta nueva etapa de la mejor manera.

En este momento de tu vida estarás mucho más preparada para darle a tu hijo la mejor crianza y combinar la maternidad con el trabajo y otras cosas, con una madurez que quizás antes no habrías tenido.

Estabilidad económica

A los 30 años generalmente se tiene una mayor estabilidad económica, tienes un trabajo consolidado, y quizás has logrado las metas laborales que te habías propuesto, teniendo un hogar entre otras cosas.

Y este es el momento perfecto para recibir a un hijo y darle no solo la mejor crianza y cuidados, también las cosas materiales que necesitará, teniendo cómo enfrentar los miles de gastos que un embarazo acarrea y que quizás años antes no lo habrías podido hacer.

A los 30 años has alcanzado la madurez y estabilidad económica - Imagen tomada de Pexels

Quemaste las etapas de fiestas

A esta edad ya has vivido tu juventud, saliste de fiesta, viajes, y lo aprovechaste todo el máximo, por lo que estás en una etapa más relajada con un ritmo de vida tranquilo, lista para darle la bienvenida a un hijo a tu vida.

Un embarazo a esta edad no interrumpirá los planes que tenías para disfrutar ni crecer en el ámbito laboral, así que es la etapa ideal para tener un hijo.

Quieres ser mamá

A esta edad generalmente ya quieres convertirte en madre, no hay dudas, por lo que será un embarazo deseado y esperado, a diferencia de lo que ocurre entre los 20 y 28 años, que ocurre sin ser planeado e interrumpe tus planes de vida.

Además, al estar preparada tanto emocional como económicamente, hará que sea una experiencia anhelada y soñada, sin tantos problemas.

Así que si aun no has podido quedar embarazada, o simplemente no querías hacerlo, puedes estar tranquila, pues un embarazo después de los 30 años no es malo.

A los 30 años desearás ser mamá y no te tomará por sorpresa - Imagen tomada de Pexels

Esto no quiere decir que embarazarse antes de los 30 está mal y disfrutarás menos, solo que no debes preocuparte por tener esta edad y aun no haber salido embarazada.

Cuidados durante el embarazo

Es importante destacar que en esta etapa los cuidados que debes tener deben ser mayores, pues hay más probabilidades de un aborto, pero si te cuidas bien no tendrás problemas.

La alimentación es básica e importante y por supuesto mantener reposo, por eso te decimos qué debes comer en los primeros días de embarazo.

Qué consumir en las primeras semanas de gestación

Estas son las semanas más importantes, pues comienza a desarrollarse el bebé, y la alimentación es clave para que tenga un buen desarrollo y tú estés saludable.

Debes comer

Sardinas tres veces a la semana

Cuatro frutas variadas al día

Un huevo a diario

Carnes rojas con menos condimentos y grasas, además de reducir el consumo de la sal.

