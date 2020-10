"Don't look up", la película de comedia más esperada y con el mejor elenco que hemos visto

La trama de la historia

Netflix está prometiendo arrasar con toda su competencia, o al menos así lo han dejado claro al anunciar su próximo proyecto. Don't look up es una película que será escrita, dirigida y co producida por Adam McKay, junto a Kevin Messick.

Será una comedia sobre dos astrónomos de bajo nivel y nada conocidos que descubren un asteroide se aproximará a la Tierra destruyendo todo a su paso. Por supuesto, nadie les creerá y la historia será un recorrido de su intento por hacerse escuchar.

'Don't Look Up': un cometa se acerca y solo pueden salvarnos *toma aire* 💫Leonardo DiCaprio

💫Jennifer Lawrence

💫Rob Morgan

💫Meryl Streep

💫Cate Blanchett

💫Jonah Hill

💫Himesh Patel

💫Timothée Chalamet

💫Ariana Grande

💫Kid Cudi

💫Matthew Perry

💫Tomer Sisley pic.twitter.com/rNPhAbnIHS — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) October 14, 2020

El elenco de "Don't look up"

Todos han marcado la historia del cine y las series televisivas.

Meryl Streep

La actriz más respetada, querida y admirada de Hollywood es Meryl Streep. Los mismos famosos se sienten intimidados en su presencia, y no dudan en expresar el gran cariño que le tienen a la veterana.

Ella tiene 71 años, 3 premios Óscar y 21 nominaciones. Desde su primera película en el 1977, hasta la última que ha realizado muestra su gran talento.

Meryl Streep - El Diablo viste a la Moda

Timothée Chalamet

Timothée Chalamet, un actor franco estadounidense que ha causado sensación en los últimos años. Tiene tan solo 23 años, pero ya ha sido nominado a los premios de La Academia por su increíble talento.

Asimismo, su particular estilo prueba que no tiene miedo a probar cosas nuevas y lucirse en todas las alfombras rojas a las que acude. Aunado a su carismática, tierna, y misteriosa personalidad….es todo un éxito.

Timothée Chalamet en Lady Bird - IMDb

Leonardo DiCaprio

Uno de los actores favoritos de Hollywood. Es un actor, productor de cine y televisión, guionista y ambientalista. Ha sido merecedor de numerosos premios y nominaciones por su increíble talento en la actuación.

Ha sido nominado en 6 ocasiones a los Premios Óscar y ganado en una ocasión por su actuación en El renacido (2015). Definitivamente, ha mostrado su compromiso con su trabajo en cada uno de los filmes en los que se ha desempeñado.

Leonardo DiCaprio recibiendo su Óscar - Instagram

Jonah Hill

Comenzó como un actor de comedia, pero su talento ha hecho que domine varios géneros dentro del mundo cinematográfico. Ya ha sido en dos ocasiones nominado para los Premios Óscar.

Ariana Grande

Saltó a la fama al interpretar el papel de Cat Valentine en Victorious (2010-2013). Ha desempeñado otros papeles en teatro, televisión y doblajes. Sin embargo, en donde ha destacado completamete es en el mundo musical contando con 132 premios ganados, 403 nominaciones y 9 pendientes.

Ariana Grande - Instagram

Cate Blanchett

Una actriz australiana que conquistó Hollywood desde muchos años atrás. Es de las pocas actrices que ha ganado los cuatro premios más importantes del cine: dos Premios Óscar, tres Globos de Oro, tres Premios BAFTA y tres Premios del Sindicato de Actores.

Cate Blanchett - 86th Academy Awards - Arrivals

Jennifer Lawrence

A su corta edad, la actriz estadounidense ya es ganadora de un Premio Óscar, un Globo de Oro y un premio del Sindicato de Actores. Tiene 30 años, pero su desempeño en Hollywood y en el cine independiente ya la han convertido en una de las favoritas.

Jennifer Lawrence - Instagram

Matthew Perry

Es un actor estadounidense-canadiense que ha sido nominado a los Premios Emmy y a los Globos de Oro. Podemos recordarlo por su papel de Chandler Bing en Friends, sin embargo, su trayectoria va mucho más lejos.

Matthew Perry como Chandler Bing - IMDb

