Meryl Streep demuestra que los 71 años son la edad más divertida

"Mujeres: no se preocupen por su apariencia. Lo que te hace diferente o extraña; esa es tu fuerza "

Meryl Streep

La actriz más respetada, querida y admirada de Hollywood es Meryl Streep. Los mismos famosos se sienten intimidados en su presencia, y no dudan en expresar el gran cariño que le tienen a la veterana.

Ella tiene 71 años, 3 premios Óscar y 21 nominaciones. Desde su primera película en el 1977, hasta la última que ha realizado muestra su gran talento.

Asimismo, ha demostrado una gran fortaleza en todo momento. Recordemos que ella fue muy criticada en el mundo de Hollywood por no poseer "la belleza convencional" del medio, negándole así muchos papele.

Reese Witherspoon - Instagram

A pesar de todo esto ella continuó luchando por demostrar que lo importante es el talento, dedicación, y las acciones que las personas demuestran día a día.

Meryl ha dicho no a los estereotipos sobre la vejez femenina; " Debes aceptar que envejecerás. La vida es valiosa y cuando has perdido a mucha gente, te das cuenta de que cada día es un regalo".

Se ha levantado ante las injusticias haciéndole frente al mismo presidente Donald Trump, por permitir la segregación de grupos oprimidos, y al patriarcado en el mismo Hollywood, mostrando siempre dará voz a quienes lo necesitan.

Revelan el papel que Meryl Streep perdió ante Jessica Lange por ser considerada ‘fea’ Streep contó la desagradable experiencia que vivió en sus inicios como actriz pero que le sirvieron para no rendirse nunca.

Ella ha demostrado que los 71 años son los mejores. Ha aprendido, ha llorado, ha luchado por hacerse un nombre y ahora solamente le queda disfrutar de su vida.

Pasa tiempo con su familia, hace las películas que ella quiere, y se alza ante lo que cree. Y como ella misma dijo, “Ya no tengo paciencia para algunas cosas, no porque me haya vuelto arrogante, sino simplemente porque llegué a un punto de mi vida en que no me apetece perder más tiempo con aquello que me desagrada o hiere".

Te recomendamos en video: