Así se ven ahora los protagonistas de "Mi primer beso"

Una de las cintas más encantadoras de los noventa sin duda fue "My Girl", conocida como "Mi primer beso" en Latinoamérica.

La historia de Vada Sultenfuss y Thomas J. Sennett marcó el corazón de muchos, al plasmar la inocencia del primer amor, así como los miedos de crecer y el enfrenta la pérdida de alguien que amamos. Sin duda se trata de una película que nos hizo llorar a todos pero que nos dejó con una gran calidez.

La trama

Vada Sultenfuss es una niña de 11 años que vive en Madison, Pensilvania, durante el verano de 1972. Su padre, Harry, es un director de funeraria viudo que no termina de comprenderla, por lo que la ignora constantemente. Su casa funciona como la funeraria del pueblo, lo que ha llevado a Vada a desarrollar una obsesión por la muerte, al tiempo que tiende a ser bastante hipocondriaca.

Thomas J. Sennett es el mejor amigo de Vada y aunque es un chico impopular y que padece de muchas alergias, es muy adorable e incondicional. Él es quien la acompaña a sus visitas al médico cada vez que tiene una crisis por creer que está enferma, además de que la escucha y aconseja desde su inocencia.

"Mi primer beso", 30 años después

Han pasado casi 30 años desde su estreno y la cinta sigue emocionando al público. Macaulay Culkin y Anna Chlumsky sin duda fueron una gran elección para dar vida a Thomas y Vada.

Culkin sin duda fue uno de los actores infantiles favoritos de finales de los 80 y principios de los 90, siendo Home Alone (Mi Pobre Angelito, 1990) 1 y 2 las cintas que lo catapultaron a la fama.

El papel de Kevin McCallister en las películas navideñas de dio una nominación al Globo de Oro al Mejor Actor en una Película Musical o Comedia.

Otras cintas en las que ha tenido gran reconocimiento han sido The Good Son (1993), The Nutcracker (1993), Getting Even with Dad (1994), The Pagemaster (1994) y Richie Rich (1994). ). Su encanto y talento eran tal que llegó a ser considerado un Shirley Temple. Al crecer hizo una pausa en su carrera sin embargo, en ese tiempo pasó por momentos difíciles y polémicos, entre proyectos poco exitosos y problemas de adicciones.

Culkin escribió un libro autobiográfico titulado Junior, publicado en 2006, donde exhibió el no tan glamoroso mundo de un actor infantil. En 2013, cofundó la banda de rock de comedia llamada Pizza Underground, de la que era vocalista. Hicieron una gira en 2014, comenzando en Brooklyn el 24 de enero de 2014. Ahora Culkin se dedica a la producción y sin duda ha tenido una gran mejoría en su vida personal.

Chlumsky comenzó su carrera como actriz infantil, siendo "My Girl" y su secuela de 1994, la cinta que le dio gran reconocimiento. Hizo una pausa en su carrera para asistir a la universidad aunque regresó a los sets en varias películas independientes, como Blood Car (2007) e In the Loop (2009).

Su más reciente trabajo fue en la serie de HBO Veep, en el papel de Amy Brookheimer. La actriz recibió seis nominaciones para el premio Primetime Emmy a la mejor actriz de reparto en una serie de comedia.

