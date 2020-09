La lecciones más importantes de vida que nos dejó "Mi Primer Beso"

Las películas nos enseñan mucho sobre la vida y pueden llegar a cambiar nuestra perspectiva de muchas formas, incluso a través de las escenas más crudas o dramáticas.

My Girl es una película de comedia dramática sobre lo difícil que puede ser crecer, encontrar a la persona que te entienda y perder a quien más amas. Cuando se estrenó la película en 1991, nos enseñó mucho sobre los dolores de la pubertad, la vida y la muerte. También nos mostró cómo hay quienes llegan para marcar nuestro corazón para siempre. Sin duda se trata de una película que nos hizo llorar a todos pero que nos dejó con una gran calidez. Aquí te dejamos algunas de las lecciones más importantes que aprendimos:

Preocuparte demasiado es estresante

Vada Sultenfuss es una hipocondríaca. Todo el tiempo está preocupada por cosas que no pasan Su madre falleció joven y su padre es un funerario, lo que ha hecho que crea que está muriendo todo el tiempo. Es estresante para cualquiera y para quienes lo rodean. Pero la lección en esto es que no puedes vivir preocupada todo el tiempo, pensando en todas las fatalidades porque te perderás de muchas cosas.

Decir lo que piensas es importante

Incluso desde una edad muy joven, Vada es una niña obstinada con una mente fuerte. Ella usa palabras grandes, critica a todos los adultos, incluido su padre, y dirige a Thomas J., el chico más lindo de la ciudad. No hay necesidad de ocultar tus opiniones para quedar bien o cambiar para encajar. Di lo que piensas.

Defiendete por ti misma

Shelly: Estos son Phil, Harry, Gramoo y Vada Sultenfuss.

Danny: ¿Vada Sultenfuss?

Vada: Me gusta mi nombre.

No dejes que nadie cuestione lo que eres. Siéntete orgullosa de ti misma siempre. No hay nada de malo en mostrar tu confianza y todo lo que te hace tan auténtica. Es importante que desde pequeñas aprendamos a defendernos y no permitir que alguien abuse de nosotras por ser "el sexo débil". No hay un sexo más fuerte que el otro.

No hay nada como tu primer beso

Aunque hay muchas historias en torno al primer beso, es muy cierto que es algo que te marca de muchas formas. Quizá no es como en las películas de princesas pero hay algo que lo hace sentir como el momento más importante. La primera vez que besas a alguien mueve tu corazón. ¿Quién no se estremeció con ese beso entre Vada y Thomas J. Sean?

La muerte ocurre

Nadie esperaba la muerte de uno de los protagonistas pero es algo que deja una lección muy importante. La película es sin duda desgarradora, pero sin duda puede ayudar a comprender el círculo de la vida. Especialmente fue una cinta que muchos niños vieron y para saber cómo afecta la escena de muerte, psicólogos infantiles la analizaron y consideraron que no solo era apropiada, sino también posiblemente útil ya que incluso podría ayudar a las familias a tener importantes conversaciones sobre la vida y la muerte.

Si bien el tema puede ser perturbador, nos da a entender que todo tiene un fin y que la muerte no distingue. Lo importante es saber aceptar y cerrar el ciclo.

La vida continúa

Incluso después de una tragedia, la vida continúa. Incluso la misma cinta lo planteó en la secuela My Girl 2, chicos, donde vemos a Vada después de la pérdida de su mejor amigo. Aunque las cosas han cambiado para ella, honra a Thomas J. en todo lo que hace, y eso es increíble, porque es parte del proceso de la pérdida. Incluso en las pequeñas cosas, siempre estás honrando a la persona que perdiste. La mejor forma de superar es comprender que la vida sigue y que no puedes quedarte estancada para siempre.

