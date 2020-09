Esta patinadora de 12 años ha demostrado que la niñas pueden hacer más de lo que el mundo cree

En Internet circulan historias sorprendentes y justo cuando el mundo parece estar de cabeza, no hay nada como una dosis de historias que nos inspiran.

Este video que circula en Twitter es uno de los tantos que muestran niñas haciendo lo que siempre se ha creído imposible para las mujeres. Desde siempre nos han dicho que las niñas no pueden competir en deportes extremos o que son "demasiado delicada" y el "sexo débil".

La pequeña patinadora se llama Sky Brown y se ve cómo se prepara para lanzarse de una pista de 15 metros en su patineta. A pesar de que en un principio pareciera que no lo hará, en cuestión de segundo se lanza y llega a una rampa secundaria al otro extremo, dejando claro que en este mundo dominado por hombres, las niñas también mandan.

¿Lo más increíble? Que el mismísimo Tony Hawk es quien le da las palabras de aliento para hacerlo (y no todos los días un supercampeón se rinde así ante alguien)

TAMBIÉN LEE: El castigo de una madre a su hija caprichosa se vuelve viral y nos da una lección a todos

Sky Brown se ha dado a conocer por sus increíbles hazañas en la patineta y apenas cumplió los 12 años de edad. Nacida en Japón, de padre británico y madre japonesa, esta increíble adolescente ocupa el puesto 12º del ranking mundial de World Skate en la modalidad de 'park'. Desde marzo de 2019 forma parte del equipo británico de skate, deporte que se estrenaría en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

TAMBIÉN LEE: Este pequeño con autismo se disfraza de princesa como una forma de vivir libre y feliz

La joven skater tuvo un accidente que hizo creer que se retiraría pero no fue así. Ella misma dice que no ha afectado su deseo de probar nuevos trucos y cree que su casco le salvó la vida.

Por si fuera poco, Sky también surfea. ¡Esta lista para enfrentar lo que sea!

How amazing is this girl? After suffering from an horrific skate accident 12 year old Sky Brown totally ripped it up at the Texas Wave Pool https://t.co/cPjBc9LcXJ pic.twitter.com/GhztpVMidL

— SurfGirl Mag (@SurfGirlMag) September 2, 2020