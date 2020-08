Novia regresa al lugar donde fue sorprendida por la explosión de Beirut

Luego de que una explosión masiva redujera a escombros gran parte de la ciudad de Beirut, en Líbano, las historias de quienes lo vivieron en carne propia siguen circulando en redes sociales.

Entre los videos que circularon se encuentra el de una novia que posaba para una sesión de fotos al momento de la explosión. El camarógrafo Mahmoud Nakib, grabó el momento en el que se detona la explosión y la joven sale volando mientras que él, es expulsado contra una pared.

En cuestión de segundos, se ve que Mahmoud regresa al punto donde se encontraba y capta a los novios y al resto del equipo, huyendo a lo lejos. Aunque se encontraban lejos del punto del accidente, la explosión fue tan poderosa que provocó una onda expansiva que golpeó gran parte de la ciudad.

Ahora, la libanesa de 29 años llamada Israa Seblani dio su testimonio de lo que vivió en ese momento e incluso regresó al lugar de los hechos.

The aftermath: New bride Israa Seblani poses for a picture with her husband Ahmad Subeih in #Beirut in the same place where they were taking their wedding photos when the explosion rocked the city

📸: Reuters pic.twitter.com/FYLvhEJ2cD

— Ashleigh Stewart (@Ash_Stewart_) August 6, 2020