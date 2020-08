Impactantes videos de la enorme explosión en Beirut, Líbano, que dejó varios heridos

Una enorme explosión sacudió el martes Beirut, la capital libanesa, hiriendo a varias personas y causando daños generalizados.

La explosión sacudió varias partes de la ciudad. Residentes reportaron ventanas rotas y la caída de techos falsos, incluso a kilómetros de distancia.

Un fotógrafo de The Associated Press cerca del puerto de Beirut fue testigo de personas heridas en el suelo y destrucción generalizada en el centro de Beirut.

Close-up video showing what sounds like fireworks going off in the #Beirut port, followed by a massive explosion.

Source unknown pic.twitter.com/HZklBoSTav

— Beirut Today (@bey_today) August 4, 2020