Una anciana toca el piano en medio de los escombros que dejó la explosión en Beirut

Tras la explosión masiva que sacudió el puerto de Beirut el martes, han surgido impactantes videos e imágenes en redes sociales.

Uno de lo videos más emotivos es el de esta anciana, quien en medio de los escombros, se pone a tocar Auld Lang Syne, un poema escocés de 1788 de Robert Burns, típicamente cantado en la víspera de Año Nuevo en todo el mundo.

El autor del video es anónimo sin embargo, ha conmocionado al Internet ya que según varios usuarios, ha circulado a través de Whatsapp. Si algo deja claro, es el poder de resiliencia que existe en la sociedad, tras pasar por tanto caos a lo largo de los años.

An Elderly Lebanese Woman plays the piano amid the rubble in her house💔

We will never lose hope! #Lebanon #LebanonExplosion #بيروت_في_قلوبنا #بيروت_لبنان pic.twitter.com/d2Z9A83ubD

