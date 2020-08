Su novia padece alopecia y él se rapó para mostrarle su apoyo incondicional

Las buenas noticias también invaden el Internet durante estos tiempos de caos. A través de la plataforma Tik Tok, han surgido varias historias inspiradoras que nos llenan el corazón de esperanza.

El video, compartido por Eva Barilaro deja ver el momento en el que su novio le está afeitando la cabeza y en un momento, él pasa la máquina por su propio cabello.

His girlfriend was struggling with her hair loss from alopecia.

Get out the tissues.

Humanity.🌎❤️ pic.twitter.com/EikwKnlACo

— Rex Chapman🏇🏼 (@RexChapman) July 29, 2020