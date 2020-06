El pasado de Kate del Castillo al lado de Luis García entre el amor y la polémica

La actriz Kate del Castillo ha estado en la mira desde hace unos años por los supuestos encuentros que sostuvo con Joaquín El Chapo Guzmán, uno de los narcotraficantes más buscados de México. Sin embargo, hay otra polémica que aún la persigue y que el Internet revivió en las últimas horas.

Los nombres de la actriz y del exfutbolista y analista de futbol Luis García se convirtieron en tendencia en redes sociales, después de que el comunicador Álvaro Morales abrió conversación sobre la supuesta violencia que vivieron.

Durante la emisión del programa Futbol Picante, los presentadores estaban hablando del caso del futbolista Renato Ibarra, quien también fue acusado de violencia contra su ex pareja. Esto hizo que en Twitter los usuarios recordaran la polémica entre la actriz y el comentarista deportivo.

Del Castillo llegó a reconocer que sufrió maltratos por parte de García, con quien contrajo matrimonio en 2001. Esto fue revelado en un video para la campaña de 2017 Real Women Stories, para animar a las mujeres que han sido víctimas de abusos a alzar la voz.

El la grabación, la actriz afirma que la actitud violenta del comentarista salió a relucir durante la luna de miel.

"Solía esperar a que él se acostara para poder echarme a llorar porque sabía que las cosas no estaban saliendo bien…Siempre insinuaba que era una pésima actriz y que debía dar clases de interpretación".

"Cada mañana me decía que me levantaba más fea que el día anterior». Esta situación acabó dinamitando la confianza de Del Castillo: «Este hombre me rompió, en muchas maneras", dice.