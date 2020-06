5 razones por las que no puedes aceptar menos que un Sam Claffin

Sam Claflin sin duda nos robó el aliento en Me Before You, cinta donde interpreta al joven millonario William. El actor inglés también fue parte de Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides (2011), Snow White & the Huntsman (2012) y Love, Rosie (2014). También partició en la saga The Hunger Games, interpretando a Finnick Odair.

SIn duda, Claflin nos ha sorprendido con sus transformaciones y si de algo estamos seguras es que fuera de la pantalla es un verdadero partido.

Atractivo

Sam es muy atractivo. Punto. Por trabajo, el actor ha tenido diversos cambios en su físico pero no queda duda de que siempre se ve muy bien, no importa si es con barba o sin ella; con musculatura de Superman o delgado. Al final, Claflin termina haciéndonos suspirar.

TAMBIÉN LEE: Así es como Michele Morrone nos ha enamorado en su faceta como papá

Su mirada de amor

Con esa mirada y esa sonrisa tan dulce, Sam expresa mucho amor. Merecemos alguien que reinicie el mundo con una mirada así .No hay que aceptar menos. Alguien que te mira y que es capaz de ver toda esa belleza; que acepta tus cualidades y defectos como eso que te hace única. Te mereces ser amada y no menos que eso.

TAMBIÉN LEE: El amor de verdad es constante, no "a medias"

Su estilo

El actor siempre se ve impecable y fiel a su estilo. No importa si es una ocasión elegante o una tarde casual en casa, él siempre está listo para robar miradas.

Hombre de familia

SA través de fotos, Sam Claflin ha demostrado la unión que tiene con su familia, especialmente con su mamá. Él la describe como "una gran inspiración", además de que está muy agradecido con ella. Un hombre que reconoce así a su mamá así sabe que una mujer debe ser tratada con el mismo respeto y eso no lo debes perder de vista nunca. "¡Gracias por ser tú y por hacerme yo! Todo te lo debemos todo a ti"

Sentido del humor

Contrario a ese cliché que dice que los ingleses son muy serios, Sam demuestra que tiene un gran sentido del humor. No es extraño verlo haciendo caras divertidas, riendo o en alguna situación extraña que demuestra que él ve el lado ligero de la vida. No hay nada más valioso que contar con personas que te hacen reír porque te recuerdan que no todo es malo.

Enamórate de quien te haga olvidar las penas aún cuando las cosas no están saliendo como quieres. No aceptes algo menos.

TAMBIÉN LEE: Así es como las mujeres fuertes superan una mala relación amorosa

Te recomendamos en video