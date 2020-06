Una foto de un padre y su hija siendo apuntalados por los policías muestra la crueldad de las protestas

Las protestas en los Estados Unidos continúan y las redes sociales se han encargado de hacer visible las imágenes más crudas de lo que ocurre para informar y generar conciencia.

Mientras que se aplaude la acción de quienes piden justicia, también se ha convertido en un ciclo vicioso en el que todo parece caos y destrucción.

Ahora, una poderosa imagen tomada por el fotógrafo Richard Grant en una manifestación en Long Beach, California, ha dado la vuelta al mundo.

Un agente de policía levanta una pistola de balas de goma cerca de un hombre que llevaba a su pequeña niña sobre sus hombros durante las protestas.

This is probably the most impactful picture I have ever taken. #JusticeForGeorgeFloyd #LongBeach #LongBeachProtest #BlackLivesMatter pic.twitter.com/blPWQonGwO

— Richard Grant (@richardgrant88) June 1, 2020