Este perrito permaneció tres meses en el hospital, esperando a su dueño que murió por coronavirus

El coronavirus sigue causando estragos en el mundo y conforme se dan a conocer las cifras de los infectados, han surgido historias que se han vuelto virales. Tal es el caso de un perrito que mostró su gran fidelidad a su dueño en el momento más crítico.

El pasado mes de febrero, un hombre de 65 años llegó el Taikang Hospital de Wuhan, epicentro de la pandemia, pues presentó síntomas de Covid-19. Con él llegó su perro, un mestizo de siete años, que desde el primer momento, permaneció afuera del hospital, esperando a que su dueño saliera.

Para sorpresa de todos, el perrito seguía en la puerta del hospital. El pequeño jamás se enteró de la muerte de su dueño pues se quedó ahí por tres largos meses. Varios reportaron que el perrito incluso intentó buscar a su dueño en el interior del hospital.

Loyal #dog waits at a #Wuhan hospital for 3 months after his owner dies from covid-19

7-yo dog Xiao Bao waited patiently for his owner at Wuhan hospital.Staff at Wuhan Taikang Hospital fed Xiao Bao

Xiao's owner died 5 days after being admitted pic.twitter.com/H31Ls2Dsrh

— Hans Solo (@thandojo) May 26, 2020