Mujer conoce a su recién nacido tras días de estar conectada a un ventilador por coronavirus

Sí, aún en medio de la crisis por coronavirus hay noticias que nos alegran el corazón; historias inspiradoras de esperanza que traen un poco de luz al mundo.

Yanira Soriano, una mujer de Long Island, Nueva York, que contrajo COVID-19 cuando tenía 34 semanas de embarazo, es parte de esas historias.

A través de un hilo de Twitter, compartido por Jake Tapper de CNN, la mujer escribió su experiencia, convirtiéndose en una historia viral.

Soriano estuvo tan grave que los médicos tuvieron que aislarla y ponerla en coma inducido para así poder conectarla a un ventilador que la ayudara a respirar.

No sólo les preocupara que no sobreviviera, sino que el bebé también muriera por lo que hicieron todo lo posible por mantenerlos bien a ambos. Yanira dio a luz a través de una cesárea de emergencia y posteriormente trasladaron al bebé a otro hospital para darle seguimiento.

Tras 11 días en riesgo, la mujer comenzó a recuperarse del coronavirus y finalmente, el 15 de abril fue dada de alta del hospital en medio de aplausos de médicos y enfermeras.

3/ After 11 days on the ventilator, Yanira Soriano began to recover and was taken off the machine.

This afternoon she was greeted with applause from the hospital staff as she was wheeled out of the hospital. pic.twitter.com/4b3ai1VMax

— Jake Tapper (@jaketapper) April 15, 2020