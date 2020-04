Elefantes utilizados como atracción turística en Tailandia se apoderan de las calles

Han sido varios los videos que circulan en redes en los que se puede ver a los animales "reclamar" su espacio durante la pandemia. Ahora, una manada de elefantes ha sido captada cruzando en una carretera de la provincia de Chachoengsao, al este de Bangkok en Tailandia.

En el video se puede apreciar a más de 50 elefantes, los cuales son utilizados como "esclavos" para el turismo por lo que no sería extraño pensar que realmente están disfrutando de la ausencia de los seres humanos, provocada por la pandemia de coronavirus.

🇹🇭 #Thai netizen shared a video of a big herd of wild #elephants crossing road in Chachoengsao province, east of #Bangkok , Thailand. The video showed the road was blocked by many sizes of elephants which properly crossed the road. pic.twitter.com/4QeQKQsRJh

Según información de medios locales de Tailandia, los elefantes fueron liberados para que recorrieran la zona.

Debido a que la reserva natural de Khao Ang Rue Nai se encuentra cerca de esa zona, es común el avistamiento de elefantes sin embargo, los locales afirman que nunca se había visto un número tan grande de paquidermos paseando con tanta tranquilidad e ir más allá del santuario.

Millones de personas quieren selfies montando elefantes,"bañándolos" o acariciando sus trompas, pensando que son animales amigables que se han acostumbrado a la presencia de los humanos y que incluso la disfrutan.

Esto se ha convertido en uno de los atractivos principales en Tailandia sin embargo, un estudio realizado por World Animal Protection (WAP) en Asia, afirma que esto es una práctica negativa que está provocando el aumento del maltrato a estos animales.

Muchos viven en condiciones realmente crueles, atados a cadenas y obligados a cargar más peso del que pueden soportar.

Elephant rides in Thailand: Just tourism or abuse? More than half of Thailand’s 7,000 elephants live in captivity, which has been that way since 1989, when it suspended almost all of the commercial logging that had employed them for generations. https://t.co/LiysanUPBI

— Dr Louise de Waal ♻ (@GreenGirlAfrica) July 11, 2019