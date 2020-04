Maestra de deportes se pone creativa para motivar a sus alumnos a seguir haciendo ejercicio durante la cuarentena

La cuarentena por coronavirus nos ha afectado a todos. Ante la suspensión de clases y actividades en todo el mundo, la preocupación de muchos profesores ha sido la salud mental y física de los niños y jóvenes que están confinados en casa.

Es así como Melinda Ligeikis, profesora de salud en la Binghamton High School en Binghamton, Nueva York, ha dedicado su tiempo para motivar a sus alumnos a ejercitarse.

Consciente de la importancia de la actividad física para el cuerpo y la mente, Ligeikis comenzó a pensar en formas de mantener a sus estudiantes activos en casa.

Ligeikis buscó la forma de mantener a los estudiantes saludables publicando videos de ejercicios diarios en Twitter. Día a día, comparte desafíos utilizando instrumentos que se encuentran en casa y dividiendo los ejercicios en tres grupos musculares principales para que los adolescentes no sientan que es algo monótono.

🗣Daily challenge for 3/31: Wall Sits! Challenge yourself to sit against the wall for at least one minute. Up the difficulty with some movement or added weight #BPatriotProud #takecareofyourself pic.twitter.com/sVJOPd7M8v

— Mrs. Ligeikis P.E. (@PatriotsPE) March 31, 2020