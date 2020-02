3 signos del zodiaco que podrían encontrar el amor este mes

Febrero ha llegado, y lo primero que todos piensan es probablemente el Día de San Valentín. A pesar de que la intensidad de Saturno-Plutón afecta a todos en este momento, habrá una energía especial que llenará de amor a algunos signos del zodiaco.

Aries

Con el planeta del amor y los placeres sensuales, estarás irradiando una luz especial. Venus también estará en tránsito a través de tu signo este mes, por lo que debes aprovechar para cargarte con su energía. Sin embargo, debes canalizar tus emociones y no sólo concentrarte en una pareja porque también será momento de encontrar el amor propio del que te habías olvidado. No calles tus emociones, si te gusta alguien, díselo. Estarás irresistible, no sólo ante potenciales pretendientes sino con respecto a ofertas jugosas en lo profesional.

Sagitario

Sal a explorar, Sagitario. Con Venus jugando a través de su quinta casa creativa de arte, romance y todo lo centrado en el corazón, no hay duda de que serás el centro de atención. Este también es un excelente momento para disfrutar de tus deseos artísticos y enamorarte de la vida. Esta área de tu carta tiene mucho que ver con el placer. Todo, desde su arrogancia natural hasta su carisma personal, se disparará durante este tiempo.

Piscis

El mes comienza con la encantadora Venus en tu signo, por lo que definitivamente recibirás un brillo luminoso, bueno, al menos hasta el 7 de febrero. Sin embargo, una vez que se mueva hacia Aries a través de tu segunda casa de finanzas, valores, y la autoestima, te sentirás tan segura como siempre. Con el sol radiante a través de tu signo durante la mayor parte del mes, tendrás más energía de lo habitual. Es posible que tengas que defender tu propia valía dentro de un equipo, o tal vez incluso un grupo de amistad. Te sorprenderá saber ante cuántas personas eres irresistible.

