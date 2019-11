El significado espiritual de la temporada Sagitario para cada signo del zodiaco

Sagitario estará emitiendo su energía del 22 de noviembre al 21 de diciembreEl y llega con un fuerte significado espiritual para cada signo. Esta temporada se trata de correr riesgos, al está regido por Júpiter, lo que explica la capacidad innata de soñar de este signo.

Además de ser el planeta más grande del sistema solar, Júpiter también supervisa todo lo relacionado con la fe, la sabiduría, la suerte, la oportunidad, la expansión, los viajes y la espiritualidad. Aquí es donde Sagitario obtiene su energía. Sin embargo, mirar el lado positivo todo el tiempo podría ser perjudicial, especialmente si no eres realista.

Ten en cuenta que "tomar riesgos", no solo significa realizar actividades como extremas sino al estado de ser de uno cuando da un salto de fe muy necesario. Por ejemplo, la esencia de Sagitario gira en torno a la educación, los viajes de larga distancia, las culturas extranjeras y el aprendizaje superior. ¿Qué te impide volver a la escuela para hacer esa maestría que tanto has querido? ¿Por qué no has buscado ese curso de idiomas con el que soñabas? Los temas que le permiten ampliar tus horizontes siempre valen la pena, especialmente durante la temporada de Sagitario. Aunque claro, también es momento de cumplir con esa sed de aventura que te caracteriza.

Lo que Júpiter toca automáticamente se hace más grande, y lo mismo ocurre con la temporada de Sagitario. Esta es precisamente la razón por la que todos deciden aprovechar su Indiana Jones interior durante este tiempo; es de lo que se trata la temporada de este signo de fuego mutable. Y no hay nada de malo en ser aventurero, siempre y cuando esté seguro y tome las precauciones necesarias.

La temporada de Sagitario también es un momento para celebrar. No es de extrañar que las fiestas como el Día de Acción de Gracias, Navidad y Hanukkah se lleven a cabo alrededor de esta época del año, especialmente con el afortunado Júpiter volando metafóricamente, difundiendo abundancia, bendiciones, prosperidad y alegría.

Saturno establece límites y hace que las cosas sean concretas, por lo que ambos tránsitos llevaron la idea del misticismo a la tierra. Júpiter haciendo que todo sea más grande y brillante. ¿Cómo aprovecharás la capacidad de ampliación de Júpiter? Asegúrate de tomar decisiones acertadas esta temporada.

