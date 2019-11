Estos signos terminarán su relación amorosa durante la temporada navideña

Las personas de estos seis signos del zodiaco terminarán para siempre su relación durante esta temporada navideña:

Aries

Aries no es solo un signo de fuego, son el primer signo en el zodiaco. Por lo tanto, tienden a tener una actitud de "yo primero" cuando se trata de relaciones. También son conocidos por enamorarse de las personas realmente rápido y salir tan rápido. Según la astróloga Debra Silverman, un Aries puede terminarlo de inmediato si ya no están contentos en su relación.

Cáncer

El cáncer es un signo de agua emocional y sensible. Valoran pasar tiempo con la familia y estar en la comodidad de su propio hogar. Si bien puede ser una sorpresa ver que un Cáncer rompería con alguien durante las vacaciones, Silverman dice que realmente no lo es. Si los pone de mal humor durante su época favorita del año, simplemente ya no tendrán noticias suyas.

Leo

"Si no es divertido, ya terminaron", dice Silverman. Leo es otro signo de fuego que no dudará en tomar medidas si es necesario. Como disfrutan salir y ser el centro de atención, necesitan un compañero que quiera ir a todas las fiestas con ellos. Les importa lo que la gente piense de ellos.

Escorpio

Los escorpios son conocidos por su misteriosa naturaleza e intensidad. Son muy cuidadosos acerca de a quién dejan entrar en su vida, y no les gusta abrirse a cualquiera. Si su pareja hace algo hiriente, se lo tomarán muy duro y probablemente terminarán las cosas independientemente de la temporada. Si piensa acercarse a ellos en Navidad para disculparse y hacer las paces, puede sentirse decepcionado.

Sagitario

Entre todos los signos en el zodiaco, Sagitario es el que no le importaría estar soltero durante las vacaciones. Son aventureros. Les gusta viajar, explorar y tienden a inquietarse si permanecen en un lugar durante demasiado tiempo. Si están con un compañero que quiere arrastrarlos a todos los eventos familiares durante la temporada navideña, es probable que se retiren.

Capricornio

Capricornio es un signo de tierra que valora la estabilidad y la seguridad. Son conocidos por priorizar su carrera y sus finanzas más que el amor y las relaciones. Así que esta es una señal de que todavía tendrá trabajo en el cerebro durante la temporada de vacaciones. Si están con alguien que no entiende eso de ellos, serán prácticos y terminarán las cosas.

