Perdió la memoria dando a luz y su esposo le escribió un libro con su historia de amor

Steve y Camre Curto han estado juntos hace más de 10 años. Sin embargo, algo extraño sucedió cuando Camre estaba dando a luz de forma prematura a su hijo pues comenzó a sufrir una convulsión y un derrame cerebral que provocó que perdiera la memoria.

Cuando despertó, Camre no reconoció a sus padres ni a su marido. Tampoco sabía que había estado embarazada ni que había dado a luz hace un mes.

Su memoria no mostraba mejoría pero eso fue motivación para que su esposo hiciera todo por salvar la relación con su esposa. "Estábamos sentados en el sillón y me dijo «no sé quién eres, pero sé que te amo", explicó Steve. Camre no entendía nada de lo que estaba sucediendo pero sabía que él era una persona muy especial.

Fue entonces cuando a Steve se le ocurrió escribir todas las memorias que tenían juntos y las plasmo en el libro titulado 'But I Know I Lve You' (Pero sé que te amo).

"Todo en el libro es un recuerdo de lo que hemos pasado y de lo que me he perdido", dijo Camre a Good Morning America de Pero sé que te amo. "Disfruto [leerlo] mucho, pero … a veces es difícil para mí porque me muestra todo lo que hemos pasado y que no tengo dentro de mí".

Pero esto ha sido un proceso de varios años pues los hechos ocurrieron cuando Camre tenía 31 años y dio a luz a su hijo Gavin, ahora de 7 años. La mujer presentó una preeclampsia no diagnosticada para después entrar en eclampsia (onvulsiones seguidas de un estado de coma). El pequeño nació a través de una cesárea de emergencia que pesaba poco más de 4 libras, mientras que Camre fue puesta en coma inducido médicamente.

Steve explicó que la recuperación de Camre fue lenta y que tuvo que volver a aprender tareas simples como cocinar, cepillarse los dientes y vestirse por la mañana. Con la ayuda de su terapeuta ocupacional Jessica Smith y Steve, Camre ha vuelto a aprender muchas funciones básicas, e incluso puede recordar a Steve, de 38 años, y Gavin.

“Con mi esposo y mi hijo conmigo, eso es lo que me ayuda a superar todo esto. Cada vez que veo a Gave y Steve, hay una gran sonrisa en mi rostro y dentro de mí ", le dijo a GMA. "El amor a la familia es lo que más significa y lo que me ayuda a pasar el día".

A pesar de que las cosas van mejor, Camre continúa sufriendo de epilepsia y convulsiones frecuentes, y el medicamento que toma para controlar las convulsiones también puede afectar su memoria, lo que dificulta aún más su proceso de recuperación.

"Una de las cosas que siempre me dice [es] que es extremadamente difícil no recordar los primeros pasos de su hijo o la primera vez que dijo:" Mamá ", porque eso es realmente lo que las madres hablan a veces", dijo Steve. "Así que hacemos conversaciones de juego de roles y las hacemos una y otra vez".

Su libro, But I Know I Love You, fue publicado por la pareja en septiembre en su cuarto aniversario de boda.

"Este es el relato de la vida real de la determinación de un hombre de crear una familia con la mujer que ama a pesar de que ella no tiene idea de quién es él, o incluso si tienen un hijo", se lee en la descripción del libro. "Steve Curto demuestra que el verdadero amor no son los corazones y las flores, sino aparecer todos los días, hacer lo que hay que hacer y nunca dejarlo ir".

