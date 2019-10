Un café en China pinta perritos para que parezcan pandas gigantes

Una publicación compartida de 📱FOR YOUNG PEOPLE ON📲 (@news_chill) el 23 Oct, 2019 a las 3:25 PDT

En el video, se puede ver a los "pandas" pintados deambulando por el café, donde se alienta a los clientes a interactuar con ellos mientras disfrutan de sus comidas.

Por supuesto esto ha provocado un gran enojo entre los protectores de animales. Y es que si bien se ven adorables, teñir a la mascota de esta manera puede causar daños fácilmente, después de todo, ¿cuál es la necesidad de hacerlo?

Activistas de animales han advertido que teñir animales puede causar serios daños. En 2018, People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) destacó un caso en el que un perro sufrió quemaduras graves cuando se aplicaron tintes de cabello humano en su cuerpo.

"Los procedimientos de belleza antinaturales que no benefician la salud y el bienestar personal de un animal nunca deben realizarse", dijo PETA en un comunicado.

No es la primera vez que las mascotas han sido coloreadas para parecerse a otros animales en China. En 2016, las tiendas de mascotas en el sur de la provincia de Guangdong vendían perros teñidos para parecer tigres en miniatura, informó el People's Daily. Apodado "perros tigre", muchos murieron una semana después de la aplicación del tinte.

