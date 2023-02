Premios Veo Verde: Descubre a los más destacados de este 2012

Cosas maravillosas pasaron este año 2012. Nos afianzamos como medio de comunicación del mundo verde, gracias a identificar a la sustentabilidad como un elemento transversal de toda actividad humana. Es por eso que nos sentimos capaces de reconocer entre todo lo experimentado, a los mejores dándoles los Premios Veo Verde en 12 categorías, por supuesto tomando en cuenta la votación que ustedes mismos hicieron de cada una de ellas.

Pon atención. A continuación los más destacados de 2012:

Pero como nada es 100% bueno, menos en materia medio ambiental, donde el hombre se ha encargado de “señoread la tierra” haciendo uso de un supuesto designio divino causando destrucción y muerte, hubo varios Fail nominados. El desarrollo basado en el saqueo de los recursos naturales y las negligencias de quienes pudiendo ser más cuidadosos no lo son, han hecho que esta categoría exista. Finalmente la más votada por ser un error épico que causa hasta ahora un descalabro ecológico sin precedentes dio como resultado que El Fail del Año 2012 sea el “Turista que quemó Torres del Paine”. Lamentablemente la fundación que anunció la comunidad judía no se ha concretado. Esperemos que mitigue su responsabilidad de una manera contundente y concreta en un corto plazo.

Por otra parte, y por estas mismas razones en donde la empresa ha sido más poderosa que la salud de los hábitat y los seres vivos que los habitan, se ha experimentado un profundo cambio en las condiciones planetarias. Es por eso que el Anuncio Científico Más Preocupante de 2012 es el devastador informe GEO-5 de la ONU que prevé colapso planetario abrupto e irreversible. Varios otros respondieron al mismo problema: El Cambio Climático anunciado inclusive por Al Gore, quien es claro en manifestar que los problemas se profundizarán si el paradigma económico no varía en sus fundamentos de acumulación y sobreexplotación de los recursos naturales.

Ya sabemos, estamos cargados de desafíos para 2013. Sobrevivimos a este 2012 y las profecías que hablaban de nuestra extinción. Sin embargo la cuestión no es tan fácil. No se trata de que un “castigo” nos borre de una plumada, debemos hacernos responsables de nuestros actos e intentar cambiar el rumbo de la civilización que va ciertamente, si seguimos tal cual, hacia el despeñadero. La sexta extinción no es un anuncio apocalíptico, es una realidad científicamente comprobada que podemos, sino revertir porque ya es muy tarde, mitigar para no lamentarnos el resto de millones de milenios que nos quedan sobre la faz de la Tierra. Es hora de verla como nuestro hogar y madre, no como una plataforma para parasitar de forma indolente y codiciosa.

