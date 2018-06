Los 3 signos del zodiaco que siempre terminan volviendo con su ex

Ya sea por apego emocional, por costumbre o por miedo a la soledad, estos signos del zodiaco tienden a regresar con su ex, y no solo una, sino varias veces. Pero tranquila, siempre existe una forma de romper el ciclo y el primer paso es comprender el por qué de la situación. A continuación te decimos cuáles son los signos del zodiaco que siempre terminan volviendo con su ex.

Tauro

Este signo usualmente regresa con su ex por periodos cortos de tiempo, es posible que sea por comodidad, ya que en él encuentra un aire familiar que lo hace regresar, pero una vez que recuerda las razones por las cuales decidió terminar, las complicaciones vuelven y termina por irse, aunque no de manera permanente.

Géminis

Géminis es uno de los signos que regresa con sus ex casi siempre, pero las razones de Géminis están lejos del apego emocional, usualmente cuando vuelve con un antiguo amor es para revivir la energía sexual que sentía con esa persona y nunca se involucra más allá de ese plano, por eso nunca sale herido, sin embargo puede llegar a lastimar a otros.

Acuario

Este signo crea lazos emocionales muy fuertes con sus parejas, es por eso que le cuesta mucho trabajo superar una relación amorosa una vez que termina y por lo tanto sucumbe ante sus emociones y vuelve a buscar a su ex, cuando esto sucede puede verse envuelto en un circulo vicioso que puede ser tóxico para su salud mental. Lo mejor es que busque la ayuda de sus seres queridos para no sentirse solo.

