La carta del tarot que abre los caminos del éxito, el amor y la abundancia esta primera semana de julio

Aries

2 de Bastos

Es una carta que refleja el movimiento. No importa si después corriges el rumbo; lo importante es comenzar.

El amor, el éxito y la abundancia no llegarán si no haces nada. Esta carta representa el poder que llevas dentro.

Y nada mejor que esta primera semana de julio para aprovechar la energía del inicio de mes.

Aprovecha esta fuerza que te recuerda que puedes cambiar lo que no te gusta.

Tauro

La Estrella

Llega justo cuando sientes que toda esperanza está perdida. Aparece para recordarte que el amor, el éxito y la abundancia aún son posibles.

Es una carta luminosa, porque representa la fe renovada y la confianza en ti mismo. Confía en todo lo que has trabajado y en los retos que ya venciste.

Puedes con esto y más. Y aunque la esperanza no lo es todo, es un gran comienzo.

Géminis

6 de Oros

Has atravesado más oscuridad que muchas personas, pero eso te ha hecho fuerte.

Ahora que aprendiste de ella, es momento de tender la mano a quienes no han sido tan afortunados.

Muchas veces, el camino hacia el éxito y la fortuna se construye ayudando a otros. Eso sí: no des más de lo que puedes.

Pon límites claros y no prometas lo que no puedas cumplir.

Cáncer

La Templanza

Es momento de recordar hacia dónde vas. Es el inicio de la planeación, y ¿qué mejor que hacerlo al comenzar el mes?

Necesitas observar todos los ángulos del problema, la relación o el proyecto en el que estás. Lo bueno y lo malo. Solo al aceptar todo el panorama podrás reestructurarlo.

Esta carta aparece cuando hay falta de comunicación o descoordinación, ya sea contigo mismo o con alguien más.

Leo

As de Bastos

Un signo de fuego con una carta de fuego. El As de Bastos es la chispa que inicia nuevas aventuras y movimientos en tu vida.

Si querías un cambio, este es el momento perfecto. Deja atrás los miedos y limitaciones.

No tendrás el plano completo desde el inicio, pero por algo debes empezar, ¿no crees?

Virgo

10 de Copas

Es una carta de gratitud y apreciación. No puedes abrirle paso al éxito, al amor ni a la abundancia sin antes agradecer todo lo que ya tienes.

Lo has hecho bien. Aunque haya cosas por resolver, detente un momento y celébrate. No fue fácil, y nadie lo sabe mejor que tú.

Lo bueno seguirá llegando, porque lo mereces y te has esforzado. ¡Agradece!

Libra

Reina de Bastos

Libra, tienes un gran potencial. El éxito, el amor y la abundancia están en camino, pero necesitas más disciplina.

Esta carta te recuerda que debes terminar lo que empiezas. Eres un torbellino de ideas, pero la planeación no siempre es tu punto fuerte.

Canaliza esa energía tan poderosa que tienes. Puedes lograrlo; solo necesitas constancia y confianza.

Escorpio

La Rueda de la Fortuna

Algo va a cambiar en tu vida esta primera semana de julio, Escorpio, y será espectacular.

Si todo va bien, prepárate para movimientos que reacomodarán todo. Y si las cosas no van tan bien, el éxito, el amor y la abundancia están a la vuelta.

Así funciona la Rueda: lo pone todo de cabeza para recordarte que nada es para siempre. Ni lo bueno ni lo malo.

Sagitario

5 de Copas

Has perdido cosas, ha habido cambios dolorosos y lo sabes.Muchas de tus pérdidas se pudieron haber evitado, pero te confiaste.Esta carta te recuerda que aún puedes levantarte. No dejes que las lágrimas te nublen la visión.El éxito, el amor y la abundancia siguen siendo posibles si te esfuerzas.Nada está perdido. Incluso los cambios difíciles pueden abrir nuevos caminos. Así que respira… y sigue adelante.

Capricornio

Caballero de Espadas

Es momento de hablar, de poner límites y defender tus ideas.

Sí, sé que no siempre te es fácil alzar la voz, pero hay batallas de las que no puedes huir.Eso no significa pelear.

Puedes tener conversaciones firmes pero respetuosas. Tu voz es poderosa. Úsala con sabiduría. ¡Tú puedes!

Acuario

4 de Espadas

La vida te está pidiendo un descanso. Has luchado mucho, pero no puedes estar de pie todo el tiempo.

Deja tus problemas por un momento; cuando regreses, seguirán ahí. Hasta el guerrero más fuerte necesita pausa.

Aprovecha esta tregua, porque después deberás continuar con fuerza renovada.

Piscis

As de Espadas

Tienes varios retos por delante, y necesitas pausar un poco la emoción: está nublando tu claridad.

Esta carta representa el poder de la mente y la necesidad de orden. Vas a necesitar toda tu lucidez para enfrentar lo que te inquieta.

Pregúntate: ¿Qué me está funcionando y qué no? Esa respuesta será clave para avanzar.