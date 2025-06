“Hay miedo”: la escalofriante predicción de Mhoni Vidente que aterró a las redes

Mhoni Vidente se ha convertido sin lugar a dudas en la astróloga más reconocida y seguida en América Latina, en donde varias personas están atentas a sus predicciones y consejos, siendo además bastante replicada por los medios de comunicación.

Mhoni Vidente alerta sobre nuevos conflictos en Medio Oriente

Y dentro de ese marco, la pitonisa cubana se refirió a los conflictos en Medio Oriente, en donde pese al alto al fuego entre Israel e Irán, estima que podrían abrirse nuevos frentes de tensión en la zona.

En ese punto, en su espacio habitual en El Heraldo, la vidente afirmó que el escenario global podría cambiar drásticamente y que las próximas semanas serán claves, destacando que el número 21 se ha convertido en una fecha crucial.

El número 21: ¿una fecha clave para los próximos eventos mundiales?

“El 21 de enero fue la alineación de los planetas, el 21 de marzo fue uno de los sismos más grandes en Asia, el 21 de abril la muerte del papa Francisco y el 21 de junio el detonante de la Tercera Guerra Mundial. Aunque todo empezó el 13, el día 21 Estados Unidos toma acciones y entró, detonando esta guerra”, afirmó.

Al respecto, aseguró que “hay miedo, tenemos una tensa calma, hay una paz disfrazada. Ya no se puede creer nada, a Donald Trump no se le puede creer nada".

“Todo se viene dando desde el 21 de enero. Nos da a decir que el 21 de agosto o el 21 de septiembre puede haber un detonante en Medio Oriente, o vuelve a haber detonantes de bombas o algo como una bomba atómica. No se van a dejar, Irán no se dejará, se darán tiempo (…) no se quedarán con los brazos cruzados”, expresó finalmente Mhoni Vidente.