Horóscopo de Mhoni Vidente para este fin de semana

Aries

Este fin de semana será místico para tu signo, debes pensar en cosas positivas para que todo lo que desees llegue a tu vida. Trata que ya no te afecte lo que dicen de ti, eres propenso a las envidias, pero no debes dejar que eso impida tu éxito. Cuidado con problemas de salud, sobre todo, del sistema nervioso o infección de las vías urinarias, así que trata de ir con tu médico. Un nuevo amor te invitará a salir, no pongas barreras y sé feliz. Realizas mejoras en tu casa o decides comprar muebles. Piensas en hacerte unos arreglos estéticos que te ayudarán con tu autoestima. Ya no prestes dinero, recuerda que te roban tu suerte. Te llega la invitación para salir de viaje en estos días. Un amigo del signo Virgo te buscará para pedirte un consejo. Tendrás un golpe de suerte el 10 de junio con los números 78, 32 y 10.

Tauro

Fin de semana para reinventarte completamente y dejar de lado aquello que te frena para ser feliz. Debes liberarte y sacarle partido a las cosas buenas en vez de hundirte en lo malo. Habrá muchos movimientos en tu trabajo, se vienen cambios de directivos y ascensos, así que tú sigue mostrando empeño para que te reconozcan. Es momento de ponerte al corriente con el pago de multas y deudas con tarjetas de crédito. Te busca un amor para pedirte que regresen, trata de analizarlo bien y darle tiempo al tiempo. Sábado de salir de fiesta con los amigos o familia. Recuerda que tú eres el proveedor de tus seres queridos y por eso siempre necesitas un buen ingreso, trata de poner un negocio los fines de semana o buscar un trabajo extra. Tendrás un golpe de suerte con los números 32, 77 y 21. Tu color es el rojo.

Géminis

Viernes de buenas energías a tu alrededor, no sólo te llegará un amor nuevo, sino que también tendrás dinero extra por el pago de una deuda del pasado o de comisiones. Recuerda que a tu signo le gusta divertirse y este fin de semana aprovechas para iniciar los festejos por tu cumpleaños; recibirás muchos regalos y efusivas muestras de cariño. Trata de relajarte en tu relación de pareja, pues debido a que tienes un temperamento explosivo, debes tratar de tranquilizarte durante este fin de semana y evitar confrontaciones. Los Géminis solteros tendrán suerte y compatibilidad amorosa con los Aries y Libra. Se acerca un golpe de suerte el día 10 de junio con los números 80, 21 y 03. Te buscan tus padres para invitarte a salir de viaje en estos días, acepta para acercarte nuevamente a tu familia.

Cáncer

Fin de semana de estar con las energías encontradas en cuestiones amorosas, así que trata de llenarte de paciencia y tolerancia con tu pareja y seres queridos. No caigas en provocaciones, recuerda que tu signo es agua y eso te vuelve muy sentimental. Viernes de mucho trabajo o estar en juntas con tus jefes para cambios de puestos. Preparas un viaje este domingo y será con la familia, recuerda tener en regla todos tus documentos de migración. Trata de seguir con el ejercicio para que puedas liberar el estrés. Cuidado con el alcohol, recuerda estar más controlado en este aspecto. Tendrás un golpe de suerte este día 9 de junio con los números 00, 23 y 18. A los Cáncer que están solteros les llega un amor nuevo y apasionado del signo de Capricornio o Piscis que será muy compatible contigo.

Leo

Este viernes será un día de mucha suerte para tu signo, te llega la propuesta de un proyecto nuevo de trabajo, así que trata de analizarlo y si te conviene, acéptalo. Son tiempos de cambios para mejorar, recuerda que a tu signo lo domina el vivir bien y por eso necesitas más ingresos en tu vida. En el amor seguirás conociendo personas muy compatibles contigo y eso te llenará de muy buenas energías. Cuídate de problemas de infección en la garganta, y mejor trata de ir con tu médico. Los astros están a tu favor en estos tres días del fin de semana, así que aprovecha tu suerte y juega los números 09, 87 y 21. Tu color para mejorar tus vibras es el rojo. Arreglas detalles de tu casa o compras muebles para vivir más cómodo. Recuerda que el olvido no es perdón, saca rencores del pasado y vive más feliz.

Virgo

Fin de semana para reinventarse y sacar todo lo negativo que puede tener tu vida, recuerda que estás en ese momento de ser feliz y debes comenzar por eliminar todo lo dañino que te rodea. Te llega la propuesta de irte de viaje en este mes. Ya no seas tan complicado en el amor y déjate querer. A los Virgo que están solteros les llegará un amor muy apasionado del signo de Aries o Sagitario. Ya no seas tan desidioso con tu salud, recuerda que necesitas hacerte un chequeo médico para que tú mismo te quites esa preocupación de alguna enfermedad. Tendrás un golpe de suerte el día 10 de junio con los números 33, 21 y 67. Trata de ser más discreto con tu dinero para que no generes envidia. Te busca tu madre para pedirte un favor o que la acompañes a una fiesta familiar. Terminas de pagar algunas deudas.

Libra

Este viernes tendrás muy buenas noticias en tu trabajo, pues por fin reconocen tu esfuerzo y te ofrecen un cambio importante en tu vida laboral. Recuerda que ya necesitas ahorrar para hacer crecer tu patrimonio y poder comprar una casa o departamento. Será un fin de semana de mucha diversión con tus amigos o pareja, así que a disfrutarlo al máximo. Mandas a arreglar tu carro por cuestiones de mantenimiento. Decides hacerte unos arreglos estéticos para verte de lo mejor, recuerda que los Libra son de los signos con más vanidad y el mejor gasto que pueden hacer es en sí mismos. Te busca un familiar de fuera para invitarte a salir de viaje. Tendrás un golpe de suerte este día 9 de junio con los números 07, 23 y 10. Trata de que no se te olvide el regalo para esa persona especial que cumple años.

Escorpión

Fin de semana de estar con muchas presiones de trabajo o familiares, debes aprender a solucionar los problemas en su momento y dejar de pensar tanto en algo que no tenga solución. Recibes un dinero por una comisión o venta, trata de ahorrarlo. Vas con el dentista para arreglarte una muela. Cuídate de problemas del intestino o trata de dejar a un lado lo que te altera los nervios, recuerda que lo mejor que puedes hacer es ejercicio para que te sientas más saludable. Ya no platiques tus planes, trata de ser discreto y verás cómo todo te sale de lo mejor. En el amor seguirás muy estable con tu pareja, mientras que a los escorpiones que están solteros les llegará un amor muy apasionado del signo de Piscis o Aries que será muy compatible. Tus números de la suerte son 31, 20 y 99, trata de jugarlo este domingo con tu signo.

Sagitario

Fin de semana para ponerte al corriente en esas obligaciones que tienes atrasadas en el trabajo o la escuela, recuerda que es importante ser responsable. Un nuevo amor te invitará a salir este viernes o te estará buscando una ex pareja para revivir viejos tiempos, en cualquiera de los dos casos te recomiendo disfrutar y abrirte a la felicidad. Siempre tratas de ayudar a los demás con sus problemas, pero te recomiendo no estresarte por eso y dejar que cada quien cargue con sus asuntos. Recibes un dinero gracias a la venta de una propiedad o una herencia. Ya no seas tan celoso con tu pareja, recuerda que si no puedes estar en paz es mejor estar un tiempo solo. Tendrás un golpe de suerte este día sábado con los números 50, 34 y 27. Domingo de salir al campo o ir a una carne asada con los amigos.

Capricornio

Fin de semana de mucha diversión con tus amigos o con tu familia, pero en cuestiones amorosas seguirás con un coraje guardado o el sentimiento de culpa, así que trata de hablar con tu pareja y explicar lo que pasó para estar en paz y no arruinar tus planes. Te llega la invitación para salir de viaje en el mes de julio, te recomiendo que vayas a renovar energías. Sigue con el ejercicio y la buena alimentación, eso te ayudará a estar más fuerte. Te llega un dinero extra por cuestiones de lotería con los números 90, 65 y 21, trata de usar más el color azul fuerte en tu ropa. Decides arreglar tu cuarto o pintar tu casa. A los Capricornio que están solteros les llegará un nuevo amor del signo de Aries o Virgo que será muy compatible. Te regalan un perfume. Ten cuidado en la calles con los robos o pérdidas.

Acuario

Viernes de estar enamorado y sentirte pleno en tu vida, recuerda que tu signo no sabe estar solo, así que este fin de semana será de mucha convivencia con tu pareja. Los acuarios solteros tendrán suerte para ligar en las fiestas. Recuerda no cargar problemas que no son tuyos, es mejor mantenerse al margen, sobre todo, en la cuestión laboral. Es momento para trabajar más duro y ahorrar para cumplir ese sueño que tienes de comprarte una casa o un departamento. Cambiarás de look y renovarás tu guardarropa. Tendrás un golpe de suerte y será con los números 14, 13 y 49, trata de combinarlo con tu día de nacimiento para atraer más oportunidades. Préndele una veladora amarilla al arcángel Gabriel y pídele ayuda para salir de las malas situaciones; verás que si lo haces con fe, se te cumplirá.

Piscis

Este viernes será de buena suerte para tu signo, saldrás adelante de cualquier problema o situación complicada que se te presente. Te busca un amor del pasado para pedirte regresar, pero debes pensar en alejarte de esas relaciones tóxicas y mejor comenzar a salir con personas nuevas. Ten cuidado con el insomnio, recuerda que a tu signo le da por pensar mucho en la cama y eso hace que se te vaya el sueño. Si estás en pareja, serán días de mucha convivencia y hacer planes a futuro. Ten cuidado con el alcohol o comidas muy picantes, porque alteran tu digestión. Domingo de pensar en el futuro y organizar un negocio. Tus números de la suerte son 10, 99 y 23, recuerda que estos son tus días de abundancia y que el dinero te puede llegar por cualquier medio. Tu color de la suerte es el blanco.

