Los 3 hombres del zodiaco que siempre le huyen a las relaciones duraderas

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Aries a menudo se considera un signo egocéntrico del zodíaco. Su pensamiento "yo primero", puede causar fricción en las relaciones. Les cuesta trabajo ver las perspectivas de sus parejas y pueden sentirse frustrados al tener que comprometerse. El no tomarse las cosas tan en serio dificulta que las relaciones duren a largo plazo. Pero eso no significa que Aries no pueda mostrar madurez con la persona adecuada. Cuando se enamoran de verdad, son responsables y afectuosos y sí muestran interés en hacer una relación a largo plazo.

Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

Sagitario es el signo que más disfruta la liberta por ello, no siempre está interesado ​​en tener relaciones a largo plazo. Ama los viajes y siempre buscarán cambiar de aires. Sagitario debe entender que se puede mezclar lo mejor de dos mundo y compartir cada aventura con su pareja. Dos cabezas son mejor que una, y Sagitario puede aprender mucho con otro aventurero como él.

Aquario (del 20 de enero al 18 de febrero)

Este signo también está enamorado de la libertad y la independencia, por eso es que Acuario puede tener dificultades para establecerse en algo a muy largo plazo. Son los rebeldes del zodíaco. En una relación, es probable que sientan que les cortan las alas. A veces quieren irse y estar solos, recluirse del mundo lo cual generalmente es inaceptable para sus parejas. Además tienden a desaparecerse sin decir nada, pensando que su pareja lo entenderá y no es así.

