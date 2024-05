La carta El Juicio: Este es el consejo para cada signo para hasta el 15 de mayo

Aries

Del 21 de marzo al 19 de abril

Llegó la hora de que te perdones, que dejes atrás todo eso que te está haciendo tanto daño y no te deja avanzar, ni tampoco ver todas las oportunidades que tienes en el frente. Sencillamente hay situaciones que no se pueden cambiar, pero sí no puedes repetir y a eso es lo que debes aferrarte.

Tauro

Del 20 de abril al 20 de mayo

Tendrás mucha mayor claridad para tomar algunas decisiones importantes durante la primera quincena de mayo, ya te han estado abrumando con algunas cargas que te han impedido organizar lo que piensas, lo que sientes y necesitas para tener un mejor panorama.

Géminis

Del 21 de mayo al 20 de junio

La ayuda que estás necesitando para rectificar todos esos errores te llegará en los próximos días. Ahora se iniciará un periodo de mucha reflexión y análisis, que posiblemente te ayude a descubrir partes de ti de la que no eres consciente. Se viene días duros.

Cáncer

Del 21 de junio al 22 de julio

Quizá será el momento de que asumas algunas responsabilidades sobre ciertos fracasos. Siempre quisiste dilatar las situaciones, pero es hora de que enfrentes las consecuencias de tus omisiones y desaciertos. Será la única forma en que puedas continuar.

Leo

Del 23 de julio al 22 de agosto

Préstale atención a los consejos que otras personas te puedan brindar sobre cierto hecho en particular, pues ellas están viendo todo el asunto desde otra perspectiva distinta a la tuya. No lo tomes a mal, sino como una gran ayuda que te prestan porque te aprecian.

Virgo

Del 23 de agosto al 22 de septiembre

Los triunfos están a la vuelta de la esquina. La dedicación con la que has trabajado incansablemente será recompensado. Esto te motivará aún más a seguir por el camino en el que estás y buscar nuevas opciones que te permitan mejorar

Libra

Del 23 de septiembre al 22 de octubre

Esas críticas que tanto haces en los demás, es solo un reflejo de que lo que debes trabajar. Tienes ciertas carencias que te están poniendo muchas trabas para que identifiques eso que debes mejorar. Analiza muy bien qué tienen que ver esos señalamientos conmigo.

Escorpio

Del 23 de octubre al 21 de noviembre

Los cambios positivos vendrán uno tras otros y es posible que esto te asuste. No te abrumes, aceptarlos y disfrútalos, no pierdas el tiempo pensando en cuánto tiempo durará. Es un regalo a todos los esfuerzos que has hecho y las veces que has ayudado.

Sagitario

Del 22 de noviembre al 21 de diciembre

La percepción que tienes de ti no es la mejor, te estás autflagelando constantemente, por lo que no puedes visualizar los aspectos positivos que hay en ti. Haz una lista de tus mejores cualidades, pídele a los demás que te comenten positivas sobre ti y te darás cuenta de tu belleza.

Capricornio

Del 22 de diciembre al 19 de enero

Injustamente te estás criticando una y otra vez, como si eso fuera a solucionar todos tus problemas, cuando en realidad debes concentrarte en tu potencial para sacarle el máximo provecho. Cambiar esto y verás cómo avanzarás muchísimo y te sentirás mejor.

Acuario

Del 20 de enero al 18 de febrero

Encontrarás el balance que necesitas en entre tu vida como mujer y la relacionada con la maternidad o el trabajo. Tendrás que renunciar, reestructurar y aceptar lo nuevo que la vida te depare, esta será la única estrategia para hallar el equilibrio que más de funcione.

Piscis

Del 19 de febrero al 20 de marzo

Te volverás a encontrar. Has estado perdida, sin tener claro qué es lo que deseas o cómo hacer para conseguirlo. Lo cierto que tendrás todas las herramientas en tus manos para regresar a ti y emprender un mágico viaje de autoexploración.