Los cinco signos del zodiaco más propensos a cometer una infidelidad

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero)

Capricornio es uno de los signos más egoístas y cerrados del zodiaco. SI llegan a sentirse traicionados, buscarán la manera de vengarse. Su miedo más grande es verse vulnerable, entonces encontrarán la manera de desprenderse de esta imagen. Si para ello deben recurrir a la infidelidad, no dudarán de hacerlo. Cuando este signo engaña no es accidente, todo fue medido de manera cautelosa.

Acuario (Del 21 de enero al 18 de febrero)

Acuario es conocido por ser un verdadero individuo que ama su libertad. Incluso en las relaciones, no les gusta estar atados. Cuando engañan no lo planean, simplemente se dejan llevar por sus instintos. Entre más presionado se sienta alguien de este signo, más probabilidades habrá que recurra a la satisfacción de otras personas. Solamente para demostrar su individualidad.

Piscis (Del 19 de febrero al 20 de marzo)

Piscis son los soñadores románticos del zodíaco y tienen una tendencia a vivir en el mundo de fantasía que han construido en sus mentes. Pero aunque pueden ser encantadores y tiernos, también son muy rencorosos. Por ello si llegan a sentirse lastimados, no dudarán en darse por vencidos y lastimar a su pareja. Esto sucede solamente cuando se sienten muy desgastados, pero ten cuidado, pueden llegar a ser muy crueles.

Aries (Del 21 de marzo al 19 de abril)

Se aburren con muchísima facilidad, y en el momento que sienten menos enamorados pueden llegar a caer en los brazos de otra persona. Mientras están en una relación seria procuran ser muy fieles, pero si sienten que ésta está llegando a un punto muerto pueden ser propensos a cometer una infidelidad.

Sagitario (Del 23 de noviembre al 21 de diciembre)

Los Sagitario también son signos muy libres, a quienes les cuesta mucho trabajo crear lazos emocionales fuertes. Necesitan sentirse como individuos y no solamente ser la compañía de alguien. Para ellos la infidelidad no tiene tanta importancia, aunque saben que al hacerlo pueden lastimar a sus parejas. Un Sagitario cree que mientras haya amor, no importa lo demás. Esta mentalidad termina lastimando a las personas a su alrededor.

