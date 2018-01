El signo del zodiaco con el que no deberías intentar tener sexo (¡ni nada!)

Algunas personas se mezclan como agua y aceite; drenan la energía del otro o sacan lo peor el uno del otro. En astrología, estas se llaman relaciones kármicas. Aunque nunca es malo aprender de una relación llena de conflictos, eso no significa que debas casarte o intentar permanecer junto a los amantes.

Sin embargo, hay algunos pares de signos del zodíaco que son perfectos juntos, y algunos que no son tan buenas combinaciones. Si estás en la búsqueda del amor verdadero, sigue leyendo para descubrir qué signo (o signos) del zodiaco saca lo peor que hay en ti. Confía en mí cuando digo que esto podría salvar tu vida.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril)

Más incompatible con: Virgo

Si alguna vez tiene una cita con un Virgo, es probable que todo termine en desastre. Como Aries, eres aventurero, seguro y siempre abierto a probar cosas nuevas. Los Virgo son todo lo contrario ya que son muy cautelosos sobre sus vidas e incluso pueden sentirse intimidados ante tu energía. Aries necesita un compañero que pueda seguir su ritmo pues cuando está en una relación con alguien que lo frena y que minimiza sus sueños, ese sentirá ansioso y deprimido ASÍ QUE Un Virgo sólo te frustrará.

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo)

Más incompatible con: Géminis

Al ser un Tauro, disfrutas estar cerca de tu pareja. Amas todo lo que implica los placeres físicos de una relación: abrazos, se tomada de la mano, toqueteos previos y sexo. Los Géminis están emocionalmente desapegados y no se conectan con sus parejas de una manera tan íntima y sensible. Esto podría hacerte sentir sola e insatisfecha con la relación pues además te hará sentir que existe una barrera donde no puedes comunicarte, algo que sólo te frustrará.

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio)

Más incompatible con: Cáncer

¿Alguna vez has notado cuánto hablas con otras personas? Bueno, los de Cáncer son muy buenos escuchando y les gusta saber que los están escuchando pero no lograrás sentirte bien hablando con uno ya que será difícil que te tome en serio. Esto podría deberse al hecho de que las personas de Cáncer son muy emotivas y les encanta hablar sobre sus sentimientos, algo que tu no sueles hacer. Tu necesidad de una conversación mentalmente estimulante chocará con la necesidad de un Cáncer de abrirse emocionalmente.

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio)

Más incompatible con: Libra

Con un Libra jamás podrás pasar una noche en casa, viendo películas pues estos prefieren salir a luagres con mucho movimiento. Mientras que tu disfrutas de la tranquilidad, Libra necesita estar rodeado de ruido y personas. Estos también tienden a ser posesivos y desconfiados por lo que seguro terminarán alterando tus nervios con su intensidad.

LEO (23 de julio – 22 de agosto)

Más incompatible con: Leo

Si eres Leo, no esperes cartas de amor y mensajes de texto de tu novio Leo. A los hombres Leo normalmente no les gusta hablar de sus sentimientos. Las relaciones tienen que ver con dar y recibir, ¿verdad? Si estás saliendo con un Leo, hay una gran posibilidad de que tus necesidades no se cumplan. Si ambas personas son incapaces de satisfacer las necesidades del otro, no hay posibilidad de una relación exitosa. Te sentirás como si no te apreciara, lo que podría tirar tu autoestima al suelo si eres del tipo romántico.

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

Más incompatible con: Virgo

Sólo porque salgas con alguien con el mismo signo del zodiaco significa que va a funcionar. A los Virgos le cuesta mucho entender a otros Virgo ya que ambos son demasiado obstinados. Virgo presta mucha atención a los detalles por lo que es probable es que ambos siempre se enfoquen en los pequeños errores del otro lo cual termina siendo algo frustrante y al final de cuentas nada que contribuya a tu desarrollo.

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Más incompatible con: Cáncer

Como Libra, estás en busca de un compañero con quien puedas tener una fuerte conexión mental. Por otro lado, Cancer busca una relación con una fuerte conexión emocional, que no es lo mismo. Si estás saliendo con un Cáncer, prepárate para el malhumor, un poco de hostilidad y berrinches. Cuando un Cáncer está molesto, se distanciarán y mantendrán todo reprimido. Los Libra valoran mucho el equilibrio y la armonía en sus relaciones por lo que el temperamento de Cáncer termina por alterarlo.

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Lo más incompatible con: Acuario

Escorpio y Acuario tienen mucho en común: ambos son independientes, rebeldes y algunas veces irresponsables e imprudentes. Pero su terquedad es la que los llevará a tener conflictos constantes y sin fin. Debido a que esperas un poco más de intimidad emocional en tu relación, tu compañero Acuario podría verte como obsesiva y necesitada. Ambos tendrán problemas para comunicarse y entenderse pues ninguno de los dos cede.

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

Lo más incompatible con: Tauro

Un Tauro se nutre de la seguridad, la estabilidad y la tradición. Si bien Sagitario disfruta de su practicidad y el hecho de que son responsables y dedicados, hay una gran cosa que no puede soportar y eso es que a Tauro le gusta ser el que tiene el control en una relación por lo que puede ser muy terco y exigente. Te gusta divertirte y disfrutar de tu libertad de vez en cuando pero Tauro es tan terco que te sentirás atrapada.

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero)

Lo más incompatible con: Aries

Además de la confianza y la honestidad, la paciencia es necesaria cualquier relación. Aries carece de toda paciencia por lo que es impulsivo y sin preocupaciones, lo que puede hacer que te sientas ansiosa. Como Capricornio, te gusta planificar el futuro y pensar bien las cosas. Aries no hace planes a futuro pues vive el momento por lo que en muchas ocasiones, colmará tu paciencia.

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero)

Lo más incompatible con: Piscis

Un Acuario es un signo de aire, y un Piscis es un signo de agua y mientras que el primero es más frívolo, el segundo es el más emocional del Zodiaco. Como Acuario, eres un intelectual al que le gusta mirar el panorama completo cuando se trata de ayudar a las personas y hacer la diferencia. Piscis tiende a actuar sobre la emoción, y con frecuencia leerán profundamente las cosas. Esto puede hacer que sean obsesivos y frágiles, lo cual es muy irritante para ti.

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo)

Lo más incompatible con: Sagitario

Amas la intimidad emocional en tus relaciones por lo que Sagitario no es en absoluto para ti. Este va a ser muy directo contigo y aunque a veces es necesario, tu sensibilidad no sabrá tomarlo bien. Se sabe que Piscis es un poco más conservador, por lo que cuando veas a tu pareja tan despreocupada y audaz, comenzarás a frustrarte por su imprudencia. Otra gran bandera roja es que un Sagitario puede ser un poco indeciso cuando se trata de compromiso. Esto no satisfará tus necesidades de seguridad, lo que te hará infeliz a la larga.

