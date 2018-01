Estos son tus mayores miedos, según tu signo del zodíaco

El miedo es una emoción normal en los seres humanos y se manifiesta cuando nos enfrentamos a determinados estímulos tanto reales como imaginarios que alteran nuestros sentidos. Algunas veces nos ayudan a enfrentarse de forma situaciones difíciles o peligrosas y otras veces, nos paralizan.

Nuestro signo del zodíaco ayuda a determinar nuestros rasgos y características de personalidad y sí, también es posible que nos revelen nuestros miedos más grandes ¿qué temerá cada signo del zodíaco?

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Aries tiene sed de aventura pero también necesita un poco de calma y paz interior. Buscas evitar a toda costa llevar una vida aburrida, tu mayor temor es que tus relaciones no sean duraderas y que los lazos que te atan puedan romperse fácilmente. Definitivamente una ruptura amorosa te aterra.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Los Tauro son conocidos por ser firmes, confiables y centradas. Tienes una idea de hacia dónde quieres que vaya tu vida y haces tu mejor esfuerzo para mantenerte en ese camino. Lo que más te asusta es cuando de repente estás fuera de tu zona de confort. Temes la incoherencia de la misma forma en que algunas personas temen a las arañas.

Géminis (21 de mayo al 20 de junio)

Los Géminis son sociales, aman festejar y ser creativos. Dado que vives para poder expresar tu creatividad, temes no poder seguir tus pasiones. Te asusta el apeo y que no seas la MEJOR en todo.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio)

Eres una persona muy sensible emocionalmente y al ser así, tienes una increíble capacidad de compasión y empatía hacia otras personas. Tiene sentido que tu mayor temor sea el rechazo. No puedes soportar la idea de entregar tu corazón y no tener a alguien que devuelva amor.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Te presentas ante el mundo como una persona muy segura y fuerte p en el fondo temes ser infravalorada, poco apreciada y pasar inadvertida. En definitiva te aterra el fracaso.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Eres una de esas personas que siempre aparecen cuando dicen que van a ir. Manejas las cosas de una manera ordenada y eficiente. Tus mayores temores son el desorden y no ser escuchada. El caos te hace temblar.

Libra (23 de septiembre al 22 de octubre)

Los Libras son todo acerca de la paz, el amor y la comprensión. No puedes soportar el conflicto y la confrontación, y harás todo lo que pueda para mantener la paz, y se asegurará de que la gente sea feliz. Estás aterrorizada de causar angustia a la gente y ver a otros descontentos por algo que hiciste.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

No importa los desafíos que se te presenten; usted tiene la capacidad de elevarse por encima de ellos y transformar su vida en el proceso. Aunque eres un apasionado, guardas tus emociones ferozmente. Tienes miedo al fracaso, pero lo que más temes es que la gente conozca tus sentimientos e inseguridades más profundos.

Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Eres tan libre como un pájaro, creativa y tienes una gran cantidad de energía. La vida puede ser un paseo salvaje, pero no se puede obtener suficiente. Teme ser controlado por otra persona y no ser capaz de vivir su vida de la manera que desee.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Nadie puede dominar convirtiendo los sueños en realidad como lo hace un Capricornio. Tienes la ambición, la motivación y la motivación para lograr lo que te propones. Debajo de toda esa valentía hay un temor de que no eres lo suficientemente bueno y de que nadie entiende tu visión.

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Los acuarios son geniales para tener en una situación intensa porque pueden mantener la calma y mantener la ayuda de otras personas para que encuentren una sensación de paz cuando la necesitan desesperadamente. Los acuarianos temen ser eliminados de la vida de un ser querido y tienen miedo de no estar allí cuando un ser querido necesita su ayuda.

Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

Piscis es el tipo súper creativo y sensible. No disfrutas las críticas, pero lo que realmente temes es la confrontación. Nada le da más Piscis a los Piscis que cuando temen que los llamen por algo. Si enfrentas tus miedos, eliminarás su poder. Si tienes miedo al fracaso, recuerda que a partir de ese fracaso viene un crecimiento tremendo. Si odias la confrontación, piensa en lo bien que te sentirás una vez que hayas limpiado el aire.

