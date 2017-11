El personaje de 'Stranger Things' que eres según tu signo del zodiaco Si aún no superas la segunda temporada de 'Stranger Things', te encantará saber que hasta tu signo del zodiaco te conecta con su mundo paranormal

La segunda temporada de 'Stranger Things' fue un éxito rotundo para la plataforma de Netflix y aunque ahora estamos ante la expectativa de la tercera, seguimos fascinados con la genialidad de lo que acabamos de ver.

Ya sea que seas fans hasta los huesos o que apenas estés descubriendo el misterio detrás del pueblo Hawkins, estamos seguros de que alguno de los personajes ya se ha convertido en tu favorito y sí, seguro tu personalidad astral tiene mucho que ver con tu elección. ¡Descubre a qué personaje te pareces más según tu signo del zodiaco1.

ACUARIO (ENERO 20-FEBRERO 18)

Hopper: Acuario puede ser sensible hacia las buenas causas y paciente pero también puede llegar a esconderse debajo de un aire frívolo. El jefe de la policía de Hawkins y tu comparten muchos rasgos de personalidad. Ambos son líderes natos, siempre buscando justicia y verdad para los necesitados. La intuición, la practicidad y la compasión hacia los demás son tu punto más fuerte.

PISCIS (FEBRERO 19-MARZO 20)

Eleven: Piscis siempre sueña y vive en un mundo de fantasía. Siempre has sentido una conexión con algo más allá de nuestra percepción de la realidad y es seguro que por eso te llevarías muy bien con alguien como Eleven. Ambos son conocidos por sus capacidades extrasensoriales y pueden aprovechar una energía y comprensión más allá de lo que la mayoría de nosotros en la Tierra ve o siente. Desafortunadamente, esto puede ser agotador por lo que requieres de un tiempo y espacio libre para recargarte después de lidiar con tantas preocupaciones emocionales de los demás.

ARIES (DEL 21 DE MARZO AL 19 DE ABRIL)

Mike: Todos los grupos necesitan un líder y no hay nadie mejor calificado que tú y Mike para serlo. Ambos son apasionados e impulsivos y sin duda se aventurarán en lo desconocido, sin cuestionarse si están preparados para ganar la batalla. Tu coraje y determinación son lo que harán que ganes al final a pesar de que a veces les gane lo imprudentes.

TAURO (DEL 20 DE ABRIL AL 20 DE MAYO)

Will: Sabemos cuánto te encanta estar en casa. Cuando su mundo es volteado de cabeza, Will recurre a sus amigos y familiares en busca de consuelo y apoyo. Como buenos Tauro, Will y tu odian los cambios repentinos y las complicaciones de cualquier tipo y prefieren pasar el rato con sus seres queridos o dedicarse a sus aficiones artísticas en casa.

GÉMINIS (DEL 21 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Nancy: te acercas a nuevas experiencias y problemas difíciles con una mente curiosa e inquisitiva. Siempre estás en busca de respuestas e información a una velocidad impresionante. No sólo Nancy es conocida por sed de aprendizaje en la escuela, sino que también es capaz de usar sus recursos una y otra vez en un intento de destruir a la Demogorgon. Estamos seguros de que hubieras utilizado tu propia innovación para hacer lo mismo.

CÁNCER (DEL 21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Jonathan: Si bien la sensibilidad y la compasión no tienen mucha cabida en ti, estamos orgullosos de tu disposición a ser vulnerable. Ambos son súper leales a quienes les importan, y su apertura emocional atrae relaciones satisfactorias con personas reales. Por otro lado, tiendes a ser temperamental e inseguro si no estás sintiendo ese nivel de cariño recíproco, solo recuerda, cada uno tiene su propio lenguaje de amor.

LEO (23 DE JULIO-22 DE AGOSTO)

Joyce: No hay nadie más leal y protector que tú. Frente a probabilidades abrumadoras (por no decir extraterrestres), Joyce se mantiene optimista y con esperanza de recuperar lo que más ama (su hijo). Esta determinación, esperanza y sentido de la acción es algo que conoces bien. Tu actitud testaruda es tu forma de mentalizarte que todo estará bien.

VIRGO (DEL 23 DE AGOSTO AL 22 DE SEPTIEMBRE)

Barbara: Eres leal y un poco introvertido, lo que significa que los más cercanos a ti a veces se aprovechan de tu bondad sin que te des cuenta. Como Barbara, eres una persona práctica, de buen corazón, que siempre está cuidando de los suyos. Sólo tienes que tener cuidado de no alejar a tus amigos con tu cariño.

LIBRA (DEL 23 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Dustin: Cuando tu grupo está luchando contra extraterrestres y continuos problemas espacio-temporales, las cosas pueden calentarse un poco. Cuando los amigos de Dustin comienzan a discutir, él es el que debe mantenerse alerta y justo tal y como tu lo haces. Ambos siempre luchan por el equilibrio y la armonía en sus relaciones y sólo quieren que todos pasen un buen rato. Lo que también significa que a menudo eres el más alegre y afectuoso de tus amigos, ofreciendo una sonrisa a quien pueda necesitar que su día se ilumine.

ESCORPIO (OCTUBRE 23-NOVIEMBRE 21)

Steve: Cuando alguien te gusta mucho, tus celos provocan una mordedura bastante punzante. Steve conoce bien este sentimiento: su arremetida contra Nancy proviene de su inseguridad y desconfianza por lo que tiende a no poder controlar sus sentimientos de amor. También hay un aire de misterio que los rodea a ambos; no son personas que rinden ante los demás. Dicho esto, una vez que alguien se demuestra fiel hacia ti, eres leal hasta el final.

SAGITARIO (NOVIEMBRE 22-DICIEMBRE 21)

Max: Divertido, brillante, independiente: tú y Max estaban hechos el uno para el otro, Sag. Estás constantemente equilibrando tus ansias de libertad y querer formar parte del grupo. Afortunadamente, su naturaleza abierta y extrovertida significa que puede cambiar fácilmente entre los dos a medida que el estado de ánimo golpea. ¿Has considerado aprender a andar en patineta? ¡Estamos seguros de que estarás encantado con los sentimientos de libertad que traerá!

CAPRICORNIO (DEL 22 DE DICIEMBRE AL 19 DE ENERO)

Lucas: Cuando tu amigo descubre un lagarto de aspecto extraño en un basurero, eres el primero en sugerir que entregue la criatura a las autoridades correspondientes. A los dos les encantan las reglas, la estructura y la estabilidad. ¡No hay necesidad de albergar a un fugitivo en el sótano cuando hay adultos cerca para encargarse de algo tan peligroso para usted! Eres el responsable en tu grupo de amigos y no tienes ningún problema para seguir siendo la voz de la razón.