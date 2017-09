Esta es la razón por la que tus relaciones fracasan según tu signo del zodiaco A veces somos nuestros peores enemigos

Sí, hay algo en tu carácter y personalidad que ha hecho que alejes de ti al amor. Para muestra las características de cada signo del zodiaco que demuestran cómo nos autosaboteamos.

Aries

Eres muy testarudo cuando de amor se trata, persigues lo que quieres y no te gusta recibir un 'no' por respuesta, eso te ha llevado a que te rompan el corazón pues pones todo tu empeño en que una relación funcione aunque en el fondo sabes que no es para ti.

Tauro

Le tienes mucho miedo al amor, no quieres perder el control por nada del mundo, no dejas florecer lo que sientes y eso ha hecho que vayas con pies de plomo a cada una de tus relaciones. Bloqueas las buenas relaciones porque temes que te hieran como ha sucedido en el pasado.

Géminis

Aún no has aprendido a definir lo que quieres, tienes muchas emociones encontradas, quieres darles sentido pero te cuesta trabajo aclarar tus pensamientos. Siempre crees que puede venir algo mejor y así ha pasado mucho tiempo.

Cáncer

No dejas ir el pasado, te cuesta mucho trabajo dejar ir a las personas. Piensas mucho en el amor que tus parejas del pasado despertaron en ti, en los buenos y malos momentos y eso te impide seguir y darle paso al presente.

Leo

Tu corazón es muy fuerte, eso hace que te sea más difícil abrirte, piensas que nadie merece que te muestres inseguro y vulnerable porque esa no es tu naturaleza. El día en el que dejes el orgullo por un lado las cosas comenzarán a surgir y se darán de una mejor forma.

Virgo

Sueles pensar muchísimo todo lo que pasa en la relación. Te sumerges en tus dudas, en tus inseguridades y eso hace que arruines las cosas. El caos te vuelve loco, te gustan las cosas ordenadas y a tu manera, por desgracia en el amor no siempre puede salir así.

Libra

A ti el romanticismo te mata, puede que a veces ames profundamente y des todo y si no recibes lo mismo cambio te hundes en una profunda depresión porque te molesta que la gente no ame al mismo nivel que tú.

Escorpión

Crees que nadie puede entenderte, que nadie te acepta y que todo lo del amor está fuera de tu zona de confort, esa que te impide aventurarte a amar. La mayoría de tu problemas en el ámbito amoroso te hacen asumir que nadie puede controlar tus sentimientos.

Capricornio

Tus relaciones tienden al fracaso porque pones tus sentimientos en el último lugar. Para ti no es prioridad enamorarte porque mantienes tu corazón en una fortaleza, crees que no hay nadie que te pueda amar como lo mereces, cuando inicias algo sueles ser distante y arruinarlo todo al instante.

Acuario

Vas por la vida pensando que no necesitas amor, que tu espíritu libre e independiente necesita amor, alguien que lo ate, quieres vivir bajo tus propias reglas in que nadie te diga qué es lo que tienes que hacer, incluso cuando has encontrado a alguien te comportas distante y difícil.

Piscis

Cuando estás con alguien pierdes de vista quién eres, te cuesta mucho trabajo no perderte en la persona que amas, quieres que la presencia del otro sea en verdad significativa y cuando no encuentra seso te cierras al amor.