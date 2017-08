10 cosas que no debes perder de vista si sales con un virgo Si estás con una persona de este signo sabes que son los más atentos al detalle

Virgo es uno de los signos del zodiaco más analíticos y trabajadores. Si quieres algo a prueba de errores, deberás pedírselo a una persona nacida entre el 23 de agosto y el 22 de septiembre. Hoy tenemos para ti algunas de las características que lo hacen tan especial.

Características de los signos del zodiaco

Es crítico a más no poder, y a veces puede resultar hiriente. Su capacidad de analizar todo lo hace querer siempre las cosas a su modo, que aunque no es perfecto se acerca.

No teme decir lo que siente. Algunas veces se lo agradecerás, otras pensarás que nadie le pidió su opinión, cualquiera que sea el caso, no se quedará callado

Es dador por naturaleza. A virgo le encanta gastar, a veces exagera y se excede, sabe que tendrá que limitarse después, pero el gusto de haber gastado su dinero en algo que le dio felicidad, no se lo quita nadie.

Tienen una memoria impresionante, pueden recordar cosas que los otros han olvidado, fechas, detalles que a ti te parecen sin importancia. No importa si hiciste algo malo o algo bueno, virgo lo recordará a la perfección.

Le buscan el lado lógico a todo. Sí, a todo, incluso al amor, virgo siempre quiere entender el porqué de las cosas, por absurdo que parezca, buscan el lado lógico de las cosas y no se dejan guiar mucho por los sentimientos.

Es obsesivamente puntual. Virgo es tan metódico que siempre busca estar a tiempo en todos lados, le saca de su estructura no hacerlo. Si los otros no cuentan con esta característica, pondrá el grito en cielo, no hay nada que le moleste más que la gente irresponsable.

Siempre tiene una respuesta. Puede que no te guste lo que vas a escuchar, pero a virgo le da lo mismo, si ya pediste su opinión, debes estar preparado para lo que te dirá pues su mente analítica no siempre da las respuestas que esperas.

No les gustan los engaños. Le gusta que le digan las cosas como son, sin maquillaje, por eso, cuando se siente objeto de un engaño hace hasta lo imposible por descifrar dónde estuvo el error, siempre obtiene la información que quiere.

Necesita ser amado. Aunque vaya por el mundo dándoselas de duro. Su espíritu perfeccionista le hace sentir que nadie cumple con todas sus expectativas, una vez que entras en su corazón, te dará todo lo que tiene.