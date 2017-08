Así es como cada signo se da cuenta que está con la persona incorrecta Aunque tratemos de ocultarlo, siempre sabemos cuando una relación no funcionará

Muchas veces, cuando estamos en una relación sabemos si tiene futuro o no, ya sea que tengamos una conexión especial con la otra persona o porque en definitiva la química es nula. Cada signo del zodiaco sabe cuando no va a funcionar y hoy lo revelamos.

Aries

Este signo de tierra sabe que está con la persona equivocada porque se siente sofocado, tiene una sentimiento constante de que esa persona no le aporta nada nuevo y que las cosas que su pareja propone son aburridas y monótonas. Se siente desesperado y ansioso todo el tiempo.

Tauro

La inseguridad se apodera de él, no se puede tranquilizar, todo el tiempo está cuestionándose las actitudes del otro, comienza a tener ataques de celos a preguntase el porqué de todo. No se siente querido ni respetado.

Géminis

Cuando un géminis no puede ser él mismo, entonces sabe que no va por buen camino, sino puede relajarse y se siente presionado todo el tiempo algo no está bien. Si tiene que mantener la fachada y no se puede sentir vulnerable o frágil, es momento de cortar.

Cáncer

Si el cangrejo del zodiaco debe terminar su relación, si tiene que explicar sus sentimientos y disculparse por ellos. Su relación no tiene futuro si se siente aislado y solo pese a tener una pareja.

Leo

Los leo son creativos, líderes y trabajadores, si la persona que lo acompaña en lugar de sumarle le resta, el león sabrá que es momento de terminar la relación. Cuando una persona no saca su lado amable, su parte sensible, entonces no querrá quedarse.

Virgo

Es uno de los signos más ansiosos del zodiaco, si una pareja agudiza esta característica, virgo saldrá corriendo. Si siente que la otra persona no es honesta o le está ocultando algo se alejará porque si algo no tolera es perder el control.

Libra

A libra le gusta admirar a las personas, si tiene que ‘hacerse chico’ o minimizar sus triunfos para no incomodar al otro, entonces se irá porque no puede con el hecho de que la otra persona no se sienta orgullosa de él.

Escorpión

Cuando un escorpión traiciona en lo que cree, cuando se aleja de él mismo y se siente inseguro, terminará con la relación. Mucha veces este signo sentirá que en lugar de ayudarlo a ser mejor, le ponen el pie y eso es algo que no permitirá.

Sagitario

Es claro, si en lugar de alegrarse por ver a su pareja le causa pesar y enojo sin razón alguna, entonces llegó el momento de huir pues sienten que el otro se aprovecha de su espíritu positivo en pro de su propio beneficio.

Capricornio

Es uno de los signos más sarcásticos y bromistas, si la persona se ofende a la menor provocación o lo hace sentir incomprendido, entenderá que llegó el momento de llamar por su espacio.

Acuario

Al acuariano le gusta tocar temas profundo a nivel emocional, le encanta conectar con los otros, si ese sentimiento no se da de forma natural, entonces tiene que poner un alto.

Piscis

Odian la rutina, el no saber qué hacer, la monotonía es su enemiga, por eso, cuando una persona no los inspira a crecer, sienten que no van por el camino correcto.